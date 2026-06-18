Grundstückskauf gebilligt
Mit dem Neubau der Rettungswache Wissen wird es ernst
Die alte Wissener Rettungswache in der Straße "Auf der Rahm" soll einem Neubau weichen. Einem Grundstückskauf hat der Kreisaussc
Die alte Wissener Rettungswache in der Straße "Auf der Rahm" soll einem Neubau weichen. Einem Grundstückskauf hat der Kreisausschuss Altenkirchen zugestimmt.
Thomas Hoffmann

Sie ist in die Jahre gekommen, die DRK-Rettungswache in Wissen. Demnächst soll ein neues Gebäude entstehen. Dafür hat der Kreisausschuss in Altenkirchen nun erste Weichen gestellt.

Lesezeit 2 Minuten
Die Tage der Rettungswache des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen in Wissen in der Straße „Auf der Rahm“ sind nach mehr als 20 Jahren gezählt. Der geplante Neubau hat jetzt eine weitere Hürde genommen. Der Kreisausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dem Kauf eines Grundstücks durch den Kreisverband von der Stadt Wissen zugestimmt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren