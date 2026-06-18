Sie ist in die Jahre gekommen, die DRK-Rettungswache in Wissen. Demnächst soll ein neues Gebäude entstehen. Dafür hat der Kreisausschuss in Altenkirchen nun erste Weichen gestellt.
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Die Tage der Rettungswache des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen in Wissen in der Straße „Auf der Rahm“ sind nach mehr als 20 Jahren gezählt. Der geplante Neubau hat jetzt eine weitere Hürde genommen. Der Kreisausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dem Kauf eines Grundstücks durch den Kreisverband von der Stadt Wissen zugestimmt.