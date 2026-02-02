Können Sie sich noch daran erinnern, welche Nachrichten im Februar des Jahres 1976 die Menschen bewegt haben? Wir haben im Archiv geblättert und einige spannende Schlagzeilen für den Kreis Altenkirchen herausgesucht, die Erinnerungen wecken dürften.
Lesezeit 3 Minuten
Hielt die Abdichtung der Kreismülldeponie in Nauroth? Aus einem leer stehenden Kinderheim in Altenkirchen wurde eine Suchtklinik, und Holzschneider Schmidt hatte immer weniger Kunden: In unserer Zeitung vor 50 Jahres finden sich interessante Ereignisse.