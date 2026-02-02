Im Archiv geblättert Mit dem Lkw ging’s 1976 von Wehbach nach Leningrad Anke Becker 02.02.2026, 12:00 Uhr

i Die Auferstehungskirche im russischen St. Petersburg, das bis 1991 den Namen Leningrad trug. Die Stadt war 1976 für Fernfahrer der Spedition Utsch aus Wehbach das Ziel einer ungewöhnlichen Reise. Marcus Brandt/dpa. picture alliance / Marcus Brandt/dpa

Können Sie sich noch daran erinnern, welche Nachrichten im Februar des Jahres 1976 die Menschen bewegt haben? Wir haben im Archiv geblättert und einige spannende Schlagzeilen für den Kreis Altenkirchen herausgesucht, die Erinnerungen wecken dürften.

Hielt die Abdichtung der Kreismülldeponie in Nauroth? Aus einem leer stehenden Kinderheim in Altenkirchen wurde eine Suchtklinik, und Holzschneider Schmidt hatte immer weniger Kunden: In unserer Zeitung vor 50 Jahres finden sich interessante Ereignisse.







