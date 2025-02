Bald Abschiedskonzert Mit Besonnenheit Stadtkapelle Betzdorf vorangebracht Claudia Geimer 26.02.2025, 14:00 Uhr

i Eine freundschafltiche Verabschiedung, von links: Vorsitzender Fabian Land, der scheidende Dirigent Sascha Stinner und Geschäftsführer Sebastian Arndt. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Das Konzert wird nicht nur magische Momente beinhalten, sondern auch wehmütige

The Magic of Harry Potter – „Jetzt spielen wir dem Besuch mal etwas Schönes vor“, sagt Dirigent André Becker zu den Mädchen und Jungen im Jugendorchester der Stadtkapelle Betzdorf. In den Katakomben der Stadthalle bereitet sich der Nachwuchs auf das Frühjahrskonzert am Sonntag, 9.

