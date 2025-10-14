Nach Explosion Mit Benefizcafé in Daaden hilft Familie den Betroffenen Claudia Geimer 14.10.2025, 18:00 Uhr

i Arzu Alan und ihre Schwester Dilek Boz (von rechts) haben in Daaden ein Benefizcafé organisiert, um Spenden für die von der Gasexplosion betroffene Familie zu sammeln. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Die Anteilnahme in Daaden nach der Gasexplosion vor bald drei Wochen ist weiterhin groß: Die beiden Betreiberinnen des Friseursalons „Querschnitt“, der sich in der Nachbarschaft des Unglücksortes befindet, haben spontan ein Benefizcafé organisiert.







