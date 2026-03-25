Dörner Moden ist umgezogen Mit 82 Jahren neuen Modeladen in Altenkirchen eröffnet Sonja Roos 25.03.2026, 16:30 Uhr

i Resi und Hermann-Josef Dörner freuen sich, ihre Kunden weiter bedienen zu können, zwar auf kleinerer Fläche, dafür mit einem ganz neuen Sortiment. Sonja Roos

Mit 82 Jahren leben die meisten Menschen schon lange im Ruhestand. Nicht so Hermann-Josef Dörner, der in diesem Alter noch mal von vorne beginnt und einen neuen Modeladen in der Altenkirchener Innenstadt eröffnet.

Was treibt einen Menschen dazu, mit 82 noch einmal etwas ganz Neues anzufangen? „Ich kann einfach nicht zu Hause sitzen und in die Buchsbäume gucken“, sagt Hermann-Josef Dörner. Statt also Blätter am Buchs zu zählen, haben er und seine Frau Resi das Wagnis auf sich genommen, noch einmal einen neuen Modeladen zu eröffnen.







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