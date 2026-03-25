Mit 82 Jahren leben die meisten Menschen schon lange im Ruhestand. Nicht so Hermann-Josef Dörner, der in diesem Alter noch mal von vorne beginnt und einen neuen Modeladen in der Altenkirchener Innenstadt eröffnet.
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Was treibt einen Menschen dazu, mit 82 noch einmal etwas ganz Neues anzufangen? „Ich kann einfach nicht zu Hause sitzen und in die Buchsbäume gucken“, sagt Hermann-Josef Dörner. Statt also Blätter am Buchs zu zählen, haben er und seine Frau Resi das Wagnis auf sich genommen, noch einmal einen neuen Modeladen zu eröffnen.