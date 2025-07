Marlene Otzinger ist 78 Jahre alt und seit 15 Jahren begeisterte Tierschützerin. Ans Aufhören denkt sie noch lange nicht, der Kampf fürs Tierwohl treibt sie an. Wenn man Haus und Garten in Windeck-Opperzau betritt, ist man in einer anderen Welt.

Verwunschener Ort, kleine Insel, Naturparadies. So könnte man das Areal, das Tierschützerin Marlene Otzinger (78) gehört, bezeichnen. Seit 1992 ist die gebürtige Stolbergerin hier wohnhaft und hat es sich zur Aufgabe gemacht, misshandelten, kranken und alten Tieren ein letztes schönes Zuhause zu geben. „Ich mache das alles privat, finanziere alles selbst und nehme keine Geldspenden an“, berichtet sie im Gespräch mit unserer Zeitung, das im urigen Wohn- und Küchenbereich stattfindet. Sie nehme gerne Futterspenden an, mehr aber nicht. Hier im Haus wirkt vieles noch von „anno dazumal“. Alte Röhrenradios, ein schickes Teeservice, gemütliche, gepolsterte Sessel, ein schwerer Holztisch und ein alter Küchenofen gehören dazu. Auch das Telefon wirkt mit den Messingverzierungen und ohne digitales Display antik. Der alte Charme des Fachwerkhauses, das aus dem Jahr 1937 stammt (Sanierung 1992), tut sein Übriges.

Derzeit hat Marlene Otzinger neun Tiere, die sie versorgt: zwei Kaninchen, zwei Schafe, zwei Hunde, ein Pony und zwei Katzen. Immer mehr Menschen wollen heutzutage ihre Tiere abgeben und machen sich vor der Anschaffung keine richtigen Gedanken, wie Otzinger mit Sorge betrachtet. „Viele brauchen eigentlich eher ein Kuscheltier, statt ein Lebewesen. Für viele ist das Tier auch ihr ’Baby’. Leider setzen sich manche Menschen vor der Anschaffung nicht mit den Bedürfnissen der Tiere auseinander“, sagt sie.

i Die ersten Tiere, die Marlene Otzinger rettete für ihren privaten Gnadenbrothof, waren Katzen. Annika Stock

Angefangen habe ihr privater Gnadenbrothof mit Katzen. „Damals wollten Leute im Ort Katzenbabys einfach in die Sieg schmeißen“, erinnert sich die 78-Jährige. Sie rettete die Samtpfoten und gab ihnen ein liebevolles Zuhause. Sie kümmerte sich auch um einen Hund, der mehrere Jahre in einer Hundetransportbox eingesperrt war und nicht mehr richtig laufen konnte. „Die Tierquälerei nimmt leider immer mehr zu und wird schlimmer“, schildert sie ihre Eindrücke als Tierschützerin.

Auch größere Tiere wie Pferde hat sie schon vor dem Tod durch den Metzger gerettet – leider sind einige ihrer geretteten Tiere auch mittlerweile an Altersschwäche gestorben oder mussten eingeschläfert werden. Letztens habe man sogar ein Kaninchen gehabt, das 20 Jahre alt wurde, wie Otzinger sagt.

i Verträumte Deko darf im Garten der 78-Jährigen nicht fehlen. Annika Stock

Sie stehe im Austausch mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Windeck. „Mit Blick auf die Urlaubszeit, in der viele Tiere ausgesetzt werden, habe ich gesagt, dass ich noch Kapazitäten frei habe“, sagt die 78-Jährige. Derzeit könne sie noch zwei Hunde und zwei Katzen aufnehmen. Dann ginge aber erst mal nichts mehr. Denn: „Ich muss auch schauen, dass ich finanziell noch über die Runden komme“, sagt Marlene Otzinger.

Mit ihrem Mann hatte sie in Stolberg ein Haus. „Mein Mann war sechs Jahre bei der Nato in Luxemburg“, erzählt sie. Sie habe an einer Luxemburger Schule gearbeitet. Später fand sie bei der Gemeinde Windeck Arbeit, genauer gesagt in der Bibliothek in Rosbach, wo sie 20 Jahre Leiterin war. Auch bei der Kreissparkasse hat sie gearbeitet. Zuletzt war sie bei der Lebenshilfe Rhein-Sieg tätig, hörte aber in Pandemie auf. „Auch, um mich um die Tiere zu kümmern“, betont Otzinger. Ihr Mann ist seit 20 Jahren bereits verstorben. Sich um die Tiere zu kümmern sei „ein Muss“ für sie. Das halte sie auf Trab und mache ihr unendlich viel Freude. Sie legt Wert auf gute Pflege und Ernährung für ihre Schützlinge.

Ein naturnaher Garten für Flora und Fauna liegt der Seniorin am Herzen. Hier wachsen viele Blumen, Kräuter und Gräser. Marlene Otzinger Die ersten Tiere, die Marlene Otzinger rettete für ihren privaten Gnadenbrothof, waren Katzen. Annika Stock Auch Schafe haben bei Marlene Otzinger ein neues Zuhause gefunden und wurden aus schlechter Haltung gerettet. Annika Stock Nachbarskind Lucia (7) ist gerne bei Marlene Otzinger zu Besuch und hilft gerne bei Versorgung der Tiere. Annika Stock Ein naturnaher Garten für Flora und Fauna liegt der Seniorin am Herzen. Hier wachsen viele Blumen, Kräuter und Gräser. Marlene Otzinger 1 / 5

Auch Schwalben, verschiedene Vögel und Igel bereichern ihren Garten, der ganz unter dem Motto „naturnah“ steht. Hier blühen verschiedene Kräuter, Gräser, Blumen und mehr. Das Dach ihres Hauses ist von Efeu bewachsen.

Tierliebe stößt nicht überall auf Gegenliebe

Leider stößt die Tier- und Naturliebe nicht bei allen Menschen im Ort auf Gegenliebe. Als „Schandfleck“ wurde ihr Zuhause von Leuten im Ort bezeichnet, so Otzinger. Im näheren Umfeld kam es bereits zu unschönen Szenen, so wurde früher ein Hund mit einem Giftköder vergiftet, auch auf ihre Schafe sei geschossen worden, ebenso auf ihre Haustür. Doch die 78-Jährige lässt sich nicht unter kriegen: „Ich zeige meine Zähne, mich bekommt man hier nicht weg!“