Amtsgericht Betzdorf Mit 65 Stundenkilometern durch 30er-Zone gerast Thomas Leurs 07.05.2026, 19:00 Uhr

i Ein 19-Jähriger ist zu 100 Sozialstunden verurteilt worden. Bei einer Polizeikontrolle hat er mit seinem Moped die Flucht ergriffen. Am Ende haben die Beamten ihn aber gekriegt. Thomas Leurs

Ein 19-Jähriger versuchte im September 2025 in Kirchen auf einem Moped, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Dabei fuhr er mit rund 65 Stundenkilometern durch eine 30er-Zone – und wurde am Ende erwischt. Nun saß vor der Richterin am Amtsgericht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Benjamin K. (Name geändert) vor Gericht sitzt. Schon einmal ist er wegen Fahrens ohne Führerschein aufgefallen. Im September 2025 dann das zweite Mal. Einer Polizeistreife ist er mit seiner Fahrweise aufgefallen. Doch einer Kontrolle versuchte er sich zu entziehen und gab einfach Gas.







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