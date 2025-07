Bauland ist rar gesät. So auch in der Ortsgemeinde Brachbach. Vier Bauplätze hat das Dorf nun zur Verfügung. Wer die Bauplätze erhält, soll ein Punktekatalog entscheiden, der jüngst während der Ratssitzung diskutiert und verabschiedet wurde.

Ab kommender Woche geht es mit der Beschilderung los an der alten Marienschule in Brachbach, auf die dann der Abriss folgt. Das hat Ortsbürgermeister Steffen Kappes in der jüngsten Ratssitzung bekannt gegeben. Acht Wochen sollen die Abrissarbeiten dauern, mit dem Ziel, vier Bauplätze zu schaffen. Wer diese Bauplätze erhält, soll mittels einer neuen Richtlinie zur Bauplatzvergabe entschieden werden. Bewerber sammeln Punkte in verschiedenen Kategorien.

Paare etwa – egal ob verheiratet oder nicht – erhalten 15 Punkte. Bei Alleinerziehenden sind es 30. Das erste Kind gibt 30 Punkte, jedes weitere 25 Punkte. Nach verschiedenen Kriterien soll bestimmt werden, wer den Zuschlag erhält. Dabei spielen knapp je zur Hälfte soziale Kriterien und „ortsgebundene“ Kriterien eine Rolle.

„Wir haben eine sehr hohe Nachfrage von gebürtigen Brachbachern.“

Steffen Kappes, Ortsbürgermeister in Brachbach

„Wir haben eine sehr hohe Nachfrage von gebürtigen Brachbachern, die in benachbarte Gemeinden abgewandert sind, weil sie hier nichts gefunden haben“, sagt Kappes. So spielt es in dem Katalog auch eine Rolle, wie sehr die Person in Brachbach verwurzelt ist. Etwa, ob man seinen Wohnsitz bereits in der Ortsgemeinde hat, früher mal dort gewohnt hat oder familiäre Bindungen über Eltern, Kinder oder Großeltern bestehen.

Auch ehrenamtliches Engagement wird dort eingerechnet. Am meisten Punkte gibt es, wenn jemand aktives Mitglied in einer Hilfsorganisation (25 Punkte) ist, wie etwa der Feuerwehr, dem DRK oder THW. Gern wird es auch gesehen, wenn man ehrenamtlich in einem Brachbacher Verein tätig ist. Wer eine leitende Funktion etwa im Vorstand, als Kassierer oder Abteilungsleiter innehat, wird nochmals etwas besser gestellt (20 Punkte) als bei einem einfachen Mitglied (10 Punkte). Schnell noch einem Verein beitreten, um die Punktezahl zu erhöhen, geht aber nicht. Man muss mindestens fünf Jahre in dem Verein aktiv gewesen sein.

Fragenkatalog stößt im Rat auf Zustimmung

Im Prinzip solle es dann so laufen, dass Interessierte den Fragenkatalog ausfüllen und sich auf ein Baugrundstück bewerben, so Kappes. Die einzelnen Kriterien müssen dann natürlich nachgewiesen werden und am Ende ergibt das eine Summe, die aber nur maximal bei 330 Punkten liegen kann. „Diese Kriterien kommen aber nur dann zum Tragen, wenn es mehr Bewerber als Plätze gibt“, sagt der Ortsbürgermeister.

„Das ist eine gute Sache, solche Kriterien einzuführen“, sagt der Beigeordnete Moritz Kappes. Es stellt sich für ihn allerdings die Frage der Rechtssicherheit. „Können wir das so machen?“, fragt er den Bürgermeister. Dieser sieht keine Probleme durch den Katalog. „Wir haben uns da aus bereits bestehenden Maßnahmen bedient“, sagt Steffen Kappes. Das hinter der Landesgrenze liegende Wilnsdorf hat so einen Katalog bereits selbst durchgeführt. Auf dessen Grundlage beruht der Entwurf in Brachbach. Der Katalog erfährt größtenteils Zustimmung im Rat. Erster Beigeordneter Patrick Zöller: „Brachbach ist für Ortsgebundene sehr wichtig.“ Er sehe das sehr gelassen und hoffe, dass die Bauplätze in Brachbacher Hand bleiben werden.