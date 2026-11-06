Betzdorfer Simon Sack Mit 30 Jahren erfolgreich als Unternehmer Claudia Geimer 06.11.2026, 09:00 Uhr

i Vom Schüler zum Unternehmer: Simon Sack aus Betzdorf-Bruche hat in der KI-Branche Karriere gemacht. Foto: Claudia Geimer Geimer Claudia. Claudia Geimer

Mit 30 führt ein Unternehmer in Siegen einen erfolgreichen, beratenden Betrieb im Bereich Unternehmens-KI – und bleibt erstaunlich bescheiden. Im Porträt: wie Demut, Innovationskraft und Ehrenamt seinen ungewöhnlichen Weg prägen.

„Demütig“ – das ist eine Vokabel, die man bei einem erfolgreichen Jungunternehmer eher selten vermutet. Aber sie passt zum Charakter von Simon Sack aus Betzdorf-Bruche. Der 30-Jährige ist trotz aller beruflichen Erfolge rund um seine Firma Neurologiq mit Sitz in Siegen ein bodenständiger junger Mann geblieben.







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