Mit 30 führt ein Unternehmer in Siegen einen erfolgreichen, beratenden Betrieb im Bereich Unternehmens-KI – und bleibt erstaunlich bescheiden. Im Porträt: wie Demut, Innovationskraft und Ehrenamt seinen ungewöhnlichen Weg prägen.
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„Demütig“ – das ist eine Vokabel, die man bei einem erfolgreichen Jungunternehmer eher selten vermutet. Aber sie passt zum Charakter von Simon Sack aus Betzdorf-Bruche. Der 30-Jährige ist trotz aller beruflichen Erfolge rund um seine Firma Neurologiq mit Sitz in Siegen ein bodenständiger junger Mann geblieben.