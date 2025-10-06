Das Miteinander pflegen, zusammenbringen statt polarisieren – das ist Ministerpräsident Alexander Schweitzer wichtig. Bei seiner Tour durch Rheinland-Pfalz machte er nun in Daaden im Rahmen der Dialogreihe „Alexander Schweitzer Unterwegs.“ Station.
Lesezeit 2 Minuten
Wann hat man schon Gelegenheit, mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer ins Gespräch zu kommen? Diese Frage dürften sich einige interessierte Bürger gestellt haben. Der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende und rheinland-pfälzische Ministerpräsident machte im Rahmen seiner Dialogreihe „Alexander Schweitzer Unterwegs.