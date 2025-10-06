Tourbesuch in Daaden 
Ministerpräsident Schweitzer: Politik ist Miteinander
Alexander Schweitzer, stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz (links) machte im Rahmen seiner Tour „Vorbeikommen. Wein genießen. Austauschen.“ auch in Daaden Halt.
Annika Stock

Das Miteinander pflegen, zusammenbringen statt polarisieren – das ist Ministerpräsident Alexander Schweitzer wichtig. Bei seiner Tour durch Rheinland-Pfalz machte er nun in Daaden im Rahmen der Dialogreihe „Alexander Schweitzer Unterwegs.“ Station.

Wann hat man schon Gelegenheit, mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer ins Gespräch zu kommen? Diese Frage dürften sich einige interessierte Bürger gestellt haben. Der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende und rheinland-pfälzische Ministerpräsident machte im Rahmen seiner Dialogreihe „Alexander Schweitzer Unterwegs.

Kreis AltenkirchenPolitik

