Die B8-Ortsumgehungen bewegen viele Menschen in der VG Altenkirchen-Flammersfeld, so auch die Politik, Landwirtschaft, Bürger und die Bürgerinitiative gegen Ortsumgehungen an der B8. Nun hat sich der Bundesverkehrsminister vor Ort ein Bild gemacht.
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Seit mehreren Jahren schwebt das Thema B8-Ortsumgehung über der Region Weyerbusch. Nun besuchte auf Einladung des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Reuber Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, um sich vor Ort über den geplanten Bau der B8-Ortsumgehung zu informieren.