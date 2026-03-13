Hoher Besuch in Weyerbusch Minister Schnieder informiert sich zur B8-Ortsumgehung Annika Stock 13.03.2026, 18:00 Uhr

i Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, Matthias Reuber (CDU), VG-Chef Fred Jüngerich, Mario Orfgen und Gunnar Lindner von der BI, Björn Franken (NRW-Landtagsabgeordneter) und Landrat Peter Enders (von links) beim Termin zur B8-Ortsumgehung in Weyerbusch. Annika Stock

Die B8-Ortsumgehungen bewegen viele Menschen in der VG Altenkirchen-Flammersfeld, so auch die Politik, Landwirtschaft, Bürger und die Bürgerinitiative gegen Ortsumgehungen an der B8. Nun hat sich der Bundesverkehrsminister vor Ort ein Bild gemacht.

Seit mehreren Jahren schwebt das Thema B8-Ortsumgehung über der Region Weyerbusch. Nun besuchte auf Einladung des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Reuber Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, um sich vor Ort über den geplanten Bau der B8-Ortsumgehung zu informieren.







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