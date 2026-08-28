Neue Kläranlage zukunftsfit Millionenprojekt im Mehrbachtal offiziell eingeweiht Sonja Roos 28.08.2026, 17:00 Uhr

i Zur Einweihung der neuen Kläranlage Mehrbachtal waren zahlreiche Vertreter aus Politik, Verwaltung und den beteiligten Gemeinden gekommen. Gemeinsam mit Umweltministerin Christine Schneider (vorne links) enthüllte VG-Bürgermeister Fred Jüngerich feierlich das Hinweisschild. Mit dabei waren Mitarbeiter der Verbandsgemeindewerke und der Kläranlage, Ortsbürgermeister der umliegenden Gemeinden sowie Mitglieder des Verbandsgemeinderates. Sonja Roos

Nach rund vierjähriger Bauphase wurde am Freitag die neue Kläranlage Mehrbachtal eingeweiht. Bereits im September 2022 war mit der Grundsteinlegung für die beiden neuen SBR-Reaktoren der entscheidende Schritt für den Ausbau gemacht worden.

Wer die enge Straße zwischen Mehren und Hirz-Maulsbach entlangfährt, ahnt kaum, dass mitten in der grünen Idylle ein Großbauprojekt mit einem Volumen von gut 13 Millionen Euro liegt – die Kläranlage Mehrbachtal. Vor vier Jahren, als man sich an Ort und Stelle zum Spatenstich traf, war die Anlage nämlich deutlich kleiner.







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