Nach rund vierjähriger Bauphase wurde am Freitag die neue Kläranlage Mehrbachtal eingeweiht. Bereits im September 2022 war mit der Grundsteinlegung für die beiden neuen SBR-Reaktoren der entscheidende Schritt für den Ausbau gemacht worden.
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Wer die enge Straße zwischen Mehren und Hirz-Maulsbach entlangfährt, ahnt kaum, dass mitten in der grünen Idylle ein Großbauprojekt mit einem Volumen von gut 13 Millionen Euro liegt – die Kläranlage Mehrbachtal. Vor vier Jahren, als man sich an Ort und Stelle zum Spatenstich traf, war die Anlage nämlich deutlich kleiner.