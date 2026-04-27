Wissener Gremium aufgenommen
Migrationsbeiräte wollen Internationalen Tag der Arbeit
Bei der agarp-Versammlung in Koblenz (von links): Yusuf Kalayci (Landesvorstand), Günter Leber, Kemal Gülcehre (Landesvorsitzend
Bei der agarp-Versammlung in Koblenz (von links): Yusuf Kalayci (Landesvorstand), Günter Leber, Kemal Gülcehre (Landesvorsitzender), Demet Akgün (Vorsitzende des Wissener Beirates), Susanne Leber und Serife Zeycan (BMI Wissen).
Günter Leber

Vielerorts in Rheinland-Pfalz gibt es kommunale Beiräte für Migration und Integration. Dutzende von ihnen engagieren sich in einer landesweiten Arbeitsgemeinschaft. Neuerdings ist auch Wissen auf dieser Landkarte vertreten.

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In der „Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration Rheinland-Pfalz“ – kurz agarp – gibt es jetzt eine neue Stimme aus dem Landkreis Altenkirchen. Der Beirat für Migration und Integration (BMI) der Stadt Wissen wurde als 84. Vertreter in die agarp aufgenommen.

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