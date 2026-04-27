Wissener Gremium aufgenommen Migrationsbeiräte wollen Internationalen Tag der Arbeit Elmar Hering 27.04.2026, 19:38 Uhr

i Bei der agarp-Versammlung in Koblenz (von links): Yusuf Kalayci (Landesvorstand), Günter Leber, Kemal Gülcehre (Landesvorsitzender), Demet Akgün (Vorsitzende des Wissener Beirates), Susanne Leber und Serife Zeycan (BMI Wissen). Günter Leber

Vielerorts in Rheinland-Pfalz gibt es kommunale Beiräte für Migration und Integration. Dutzende von ihnen engagieren sich in einer landesweiten Arbeitsgemeinschaft. Neuerdings ist auch Wissen auf dieser Landkarte vertreten.

In der „Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration Rheinland-Pfalz“ – kurz agarp – gibt es jetzt eine neue Stimme aus dem Landkreis Altenkirchen. Der Beirat für Migration und Integration (BMI) der Stadt Wissen wurde als 84. Vertreter in die agarp aufgenommen.







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