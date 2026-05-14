„Haus & Grund“ gibt Tipps 
Mietnomaden: Westerwälder Vermieter suchen öfter Rat 
Für Vermieter sind sogenannte Mietnomaden immer ein Ärgernis. Auch in den Kreisen Westerwald und Altenkirchen suchen Betroffene
Für Vermieter sind sogenannte Mietnomaden immer ein Ärgernis. Auch in den Kreisen Westerwald und Altenkirchen suchen Betroffene oftmals Rat. Der Verein Haus & Grund hilft weiter.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Private Vermieter schauen oft in die Röhre, wenn Mietbetrug sie trifft – also dass Mieter nicht zahlen oder gar die bezogene Immobilie verkommen lassen. Auch im Westerwald registriert „Haus & Grund“ vermehrt Anfragen von betroffenen Vermietern.

Lesezeit 3 Minuten
Mietnomaden“ – das ist ein Gruselwort für viele Vermieter bundesweit und ein teures Ärgernis. Der Haus- und Grundeigentümerverein im Kreis Altenkirchen und Westerwaldkreis registriert vermehrt Anfragen von Vermietern zur Thematik, wie Geschäftsführer Wolfgang Märker auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren