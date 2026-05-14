Private Vermieter schauen oft in die Röhre, wenn Mietbetrug sie trifft – also dass Mieter nicht zahlen oder gar die bezogene Immobilie verkommen lassen. Auch im Westerwald registriert „Haus & Grund“ vermehrt Anfragen von betroffenen Vermietern.
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Mietnomaden“ – das ist ein Gruselwort für viele Vermieter bundesweit und ein teures Ärgernis. Der Haus- und Grundeigentümerverein im Kreis Altenkirchen und Westerwaldkreis registriert vermehrt Anfragen von Vermietern zur Thematik, wie Geschäftsführer Wolfgang Märker auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt.