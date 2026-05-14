„Haus & Grund“ gibt Tipps Mietnomaden: Westerwälder Vermieter suchen öfter Rat Annika Stock 14.05.2026, 08:30 Uhr

i Für Vermieter sind sogenannte Mietnomaden immer ein Ärgernis. Auch in den Kreisen Westerwald und Altenkirchen suchen Betroffene oftmals Rat. Der Verein Haus & Grund hilft weiter. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Private Vermieter schauen oft in die Röhre, wenn Mietbetrug sie trifft – also dass Mieter nicht zahlen oder gar die bezogene Immobilie verkommen lassen. Auch im Westerwald registriert „Haus & Grund“ vermehrt Anfragen von betroffenen Vermietern.

Mietnomaden“ – das ist ein Gruselwort für viele Vermieter bundesweit und ein teures Ärgernis. Der Haus- und Grundeigentümerverein im Kreis Altenkirchen und Westerwaldkreis registriert vermehrt Anfragen von Vermietern zur Thematik, wie Geschäftsführer Wolfgang Märker auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt.







Artikel teilen

Artikel teilen