Vom Hobby zur Spitzenleistung Michael Sauerwald feiert als Chorleiter viele Erfolge Julia Hilgeroth-Buchner 04.11.2026, 10:00 Uhr

i Michael Sauerwald feiert mit dem "Chor Divertimento", aber auch mit "canto al dente" und "JAZZconVOICE" durchgehend Erfolge und ist in diesem Jahr seit 36 Jahren als Chorleiter unterwegs. Frank Becher. Frank Becher/Chor Divertimento

Ein IT-Experte aus Bruchertseifen führt den „Chor Divertimento“ mit Leidenschaft, Mut zum Wandel und familiärem Rückhalt zum Erfolg. Das ist die ungewöhnliche Geschichte von Michael Sauerwald und seiner Liebe zur Musik.

Der „Chor Divertimento“ gehört im Wäller Land zweifellos zu den besonderen Aushängeschildern, wenn es um sängerische Qualität und Bühnenpräsenz geht. Was auch immer die Sängerinnen und Sänger anpacken, wird zu Gold – ganz gleich, ob es um ihre sehr gut besuchten Konzerte oder um hochkarätige Wettbewerbe geht.







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