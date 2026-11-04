Ein IT-Experte aus Bruchertseifen führt den „Chor Divertimento“ mit Leidenschaft, Mut zum Wandel und familiärem Rückhalt zum Erfolg. Das ist die ungewöhnliche Geschichte von Michael Sauerwald und seiner Liebe zur Musik.
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Der „Chor Divertimento“ gehört im Wäller Land zweifellos zu den besonderen Aushängeschildern, wenn es um sängerische Qualität und Bühnenpräsenz geht. Was auch immer die Sängerinnen und Sänger anpacken, wird zu Gold – ganz gleich, ob es um ihre sehr gut besuchten Konzerte oder um hochkarätige Wettbewerbe geht.