Wer sich mit einem Fachmann wie Michael Lück (55) über Tuning unterhält, der staunt, wie vielfältig diese Szene ist. Vereinfacht ausgedrückt geht es beim Tuning um Fahrzeuge, die nicht der Norm entsprechen. Was einem Laien am ehesten dazu einfällt, ist Leistungsverstärkung in Form von dröhnenden Motoren und knatternden Auspuffen. Ja, das stimmt, aber es ist bei Weitem nicht alles, was die Faszination Tuning ausmache, erzählt der Maschinenbautechniker aus Gebhardshain. Er selbst sei mit 18 Jahren infiziert worden und habe damals begonnen, mit Geländewagen bei Trialmeisterschaften mitzufahren.

Wer Lück und seinen Kollegen über die Schulter und unter die Motorhaube gucken möchte, der sollte am Sonntag, 11. Mai, 11 Uhr, nach Gebhardshain auf den Rewe-Parkplatz kommen. Denn dort geht das dritte Tuningtreffen über die Bühne, organisiert von Christoph Lauer und Mario Brucherseifer. Der Wirt der Gaststätte „Zum Köppel“ ist selbst Fan ausgefallener Vehikel und Mitglied im Verein „Modern Muscle Cars“ NRW. Diese meist bulligen amerikanischen Autos mit leistungsstarken Motoren kommen ebenfalls zum Treffen. „Ich habe einfach die Idee gehabt, so etwas in Gebhardshain auszuprobieren“, erzählt Brucherseifer. Die Premiere sei ein schöner Erfolg gewesen, der Parkplatz „rappelvoll“ und auch im vergangenen Jahr sei die besondere Fahrzeugschau „sensationell“ verlaufen. Sein Freund Michael nickt. So ganz nebenbei feiert Bruchrseifer auch noch am 4. und 5. April sein Zehnjähriges in der Gaststätte.

i Luftfilter in Farbe: Beim Tuningtreffen können die Besucher auch unter die Motorhaube der Fahrzeuge schauen. Mario Brucherseifer

Natürlich wissen der Wirt und Michael Lück, dass die Tuningszene wegen Lärm und mitunter aggressivem Fahrverhalten nicht den besten Ruf hat, aber man müsse da differenzieren, betonen sie. „Rüpel gibt es überall“, sagt Lück. Beim Treffen achten die Organisatoren darauf, dass die Aussteller sich an Regeln halten. „Wir hatten bislang noch keine Probleme“, betont Lück. Das Treffen finde immerhin schon zum dritten Mal statt, das zeige, dass auch die Ortsgemeinde keine Beanstandungen habe.

Die meisten Tuner sind einfach nur Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten, die positiv verrückt nach ihren Autos sind – „Bastler, die zu Hause an ihren Fahrzeugen werkeln oder sich in Schrauberbuden treffen“, erklärt Lück. Ein Auto darf alles, nur nicht gewöhnlich sein. Tuning, betont Lück, sei keine reine Männerdomäne: „Es gibt auch Frauen, die mitmachen und wissen, worüber sie reden.“

i Gebhardshain wird in Mai zum Mekka der Tuningszene. Mario Brucherseifer

Die Motivation der Tuner ist unterschiedlich: Die PS werden nach oben getrieben, aus dem Auspuff „knallt es.“ Es könne aber auch eine ausgefallene Musikanlage im Auto sein oder aber – ein Klassiker – das Auto wird tiefer gelegt. Das sind dann die „Lowrider“, erklärt Lück. Was die Tuningszene betrifft, kann man ein Lexikon unterschiedlichster „Packages“ zusammenstellen. Die Besucher in Gebhardshain dürfen sich auf Vielfalt freuen. So wie im Fußball gibt es verschiedene Fanlager: die „Opelaner“, die BMW-Liebhaber, Audi, Mercedes, amerikanische, japanische Modelle – „beim Tuning sind alle Marken vertreten“, sagt Lück.

Bei den „Benzingesprächen“ werde natürlich auch gelästert und gefrotzelt. „Es wird gelacht, gegrillt, gefachsimpelt, das ist eine verschworene Gemeinschaft“, schmunzelt der Gebhardshainer. Es gibt Wettbewerbe, wo es nach dem Motto: „Show and Shine“ auf die Sauberkeit der Fahrzeuge ankomme, erzählt Lück. „Da legen die Teilnehmer penibel Hand an und die Autos sehen aus wie aus dem Ei gepellt.“ Im Trend liege auch das „folieren“, wobei die Autos mithilfe von aufgebrachten Folien wie ein Chamäleon, je nach Laune des Besitzers, ihre Farbe wechseln können. Das ganze nennt sich „Car Wrapping“ und dabei „können ganze Kunstwerke entstehen“, erzählt Lück. Überhaupt gibt es beim Tuning nichts, was es nicht gibt, fügt der Gebhardshainer hinzu: „Vorne Käfer, hinten Ferrari, alles ist möglich.“

Teilnehmer müssen sich für das Treffen am 11. Mai, Rewe-Parkplatz (Wissenerstraße 3) nicht anmelden. Informationen erhalten sie unter Telefon 0151/64307294.