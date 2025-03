Michael Braun bringt die Wissenschaft nach Morsbach

Morsbach. „Raus aus dem Elfenbeinturm der Universitäten, rein ins Land“, so oder so ähnlich könnte der Slogan lauten, mit dem der Morsbacher Michael Braun seit zwei Jahren Wissenschaftler aus der gesamten Bundesrepublik in den Kulturbahnhof nach Morsbach holt. „Wissenschaft vor Ort – Morsbacher Dialoge“, das ist der Titel der Reihe, die attraktive und zeitgemäße Themen als gut verdauliche wissenschaftliche Kost serviert: „Die Idee habe ich von ,Weltklassik am Klavier’, dort kommen jeden Monat hochkarätige Pianisten nach Altenkirchen“, sagt der 68-Jährige.Warum also nicht das Ganze auch auf die Wissenschaft anwenden? „Wir wollen Menschen wieder ans Nachdenken bringen“, sagt Braun, der das Projekt im Jahre 2023 mit dem Siegener Philosophieprofessor Michael Bongardt startete. Auch dieser sei „Feuer und Flamme“ gewesen. Gestartet ist das Duo damals mit dem Thema: „Gibt es das Böse?“ und von Beginn an lockte das neue Format viele Gäste nach Morsbach. „Im Schnitt haben wir über 50 Besucher und Diskutanten“, freut sich der Businesscoach über den Erfolg.

Raum geben für Diskussionen

Akribische Vorbereitungen, wie etwa die Auswahl und das Anschreiben der Referenten sind Voraussetzungen für das Gelingen, ein nicht immer leichtes Unterfangen. Dennoch schafft es Braun, sehr hochkarätige Wissenschaftler an Bord zu holen, zuletzt in der Reihe „Das Phänomen Macht“ als beispielsweise Peter Brandt, der Sohn des ehemaligen Bundeskanzlers Willy Brandt, das Thema aus historischer Sicht beleuchtete.

Politik, Physik, Medien, Medizin oder Theologie, das und mehr sind weitere Wissenschaftsbereiche, die verschiedenste Perspektiven für ein und dasselbe Thema öffnen und Raum geben für Diskussionen, die ausdrücklich erwünscht sind. Damit dies funktioniert, haben er und Bongart eine Art „Moduldiskussion“ konzipiert: auf eine zwanzigminütige Eingangsthese folgt eine erste Diskussion, dann kommt eine weitere These und schließlich eine Dritte.

Jeder kann seine Meinung sagen

„Niemand, dem du beibringst, zu denken, kann je wieder so gehorchen wie zuvor“, dieses Zitat der amerikanischen Publizistin Hannah Arendt ist eines der Leitmotive der Initiatoren: „Es ist ein offener Raum, in dem jeder seine Meinung sagen kann, bei uns gibt es keine Brandmauern“, sagt Braun, der sich als Weltreisender seit vielen Jahren die Frage stellt: „Wie wollen wir zusammenleben?“

Exakt unter diesem Titel startet der neue Themenzyklus mit insgesamt 9 Wissenschaftlern am heutigen Donnerstag, 20. März, um 19 Uhr im Kulturbahnhof Morsbach. Den Auftakt wird Michael Bongardt machen. In seinem Vortrag wird er die vielfältigen Versuche der Menschheit beleuchten, sich auf unserem Planeten zurechtzufinden – eine Frage, die angesichts der aktuellen globalen Herausforderungen relevanter ist denn je. Karten sind im Buchladen Lesebuch erhältlich. Der Eintritt beträgt 20 Euro im Vorverkauf und 25 Euro an der Abendkasse.