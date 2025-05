Freude am Singen und gelebte Gemeinschaft liegen dem MGV Niedererbach am Herzen. Zum runden Geburtstag sind viele Veranstaltungen geplant, Auftakt ist am 10. Mai mit einem Festkonzert. Der Ministerpräsident wird zur Feier im August erwartet.

Unter dem Motto „Erbach feiert“ begeht der MGV Niedererbach 2025 sein 130-jähriges Bestehen. Geplant sind einige Veranstaltungen, um das Singen und die Gemeinschaft hochleben zu lassen. Der MGV Niedererbach ist sehr aktiv, hat 37 Sänger im Alter von 16 bis 88 Jahren. „Unser Altersdurchschnitt liegt bei 51 Jahren“, erklärt Fest-Organisator Erhard Schneider. Und nicht nur das – der MGV Niedererbach ist auch ein prämierter Chor. Insgesamt neunmal wurde der Titel „Meisterchor“ von Rheinland-Pfalz ersungen, wie Schneider und der erste Geschäftsführer, Stefan Schütz, im Gespräch mit unserer Zeitung berichten. Zusammen mit Alexander Kölschbach (Erster Vorsitzender) und Christof Kölschbach (Umzug) gehören sie zum Organisationsteam.

Eigentlich wollte man für die Jubiläumsfeiern auch das Ambiente des Kultursalons an der Glockenspitze in Altenkirchen genießen. Das ist aber nicht mehr möglich, deswegen musste relativ schnell umgeplant werden, wie Schütz und Schneider ausführen. So hat man nun für den Auftakt der Feierlichkeiten – das geplante Jubiläumskonzert am Samstag, 10. Mai, mit der Wiedhalle Neitersen einen geeigneten Veranstaltungsort gefunden.

Projektchor hat sich extra für Jubiläumskonzert gegründet

Dann beginnt um 19 Uhr das Jubiläumskonzert unter dem Titel „Chor trifft Comedy“ mit Cannibale & der Wolf (Karten im Vorverkauf 13 Euro, Abendkasse 15 Euro). Für das Jubiläumskonzert hat sich extra ein Projektchor mit 54 Leuten gegründet, der erstmals im vergangenen September eine Probe zu bestehen hatte. Dadurch habe man auch nicht singenden Mitbürgern die Gelegenheit gegeben, im Chor mitzuwirken – so machen auch Männer aus Nachbargemeinden beim Projekt mit. Die Gesamtleitung des Konzerts hat Chorleiter Dominik Pörtner inne, entsprechend dem Konzertslogan werden nicht nur Musikstücke aufgeführt. „Die 16 Sänger von ‚Cannibale Vocale’ singen querbeet alles vom Renaissance-Madrigal bis hin zur Schlager-Schnulze und nehmen ihr Publikum dabei mit auf eine spannende und bisweilen abenteuerliche-rasante Reise durch die Musikgeschichte“, wie es in dem Ankündigungsprogramm des MGV heißt. Auch Comedian Manuel Wolff aus Köln wird für glänzende Unterhaltung mit Impro-Theater sorgen. „Sein spontaner, unberechenbarer, aber dennoch präzise getimter Stil ist ein Unikat im Comedy-Bereich“, heißt es. Für das Konzert bietet der MGV einen Mitfahrservice an. Wer keine Fahrgelegenheit hat, kann sich an die Sänger wenden, auch eine Online-Anfrage über info@mgv-niedererbach.de (auch Ticket-Kauf) ist möglich.

Freundschaftskonzert mit Gästen aus Tarbes

Ein besonderer Abend ist mit dem Freundschaftskonzert mit „Les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes“ am Donnerstag, 14. August, um 19 Uhr in Altenkirchen geplant. Stand jetzt ist seitens des MGV das Freundschaftskonzert in der Stadthalle Altenkirchen vorgesehen. Ob der Termin gehalten werden kann, dazu kann Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz auf Anfrage unserer Zeitung nichts sagen, da jüngst erst bei der Sondersitzung des Stadtrats die Reaktivierung der Stadthalle durch Errichtung einer neuen Lüftungsanlage mit Wärmepumpeneinheit beschlossen wurde. Dort wurde eine mögliche Öffnung des Gebäudes an der Quengelstraße im August oder September 2025 thematisiert – wenn alles (Lieferzeiten, bauliche Schritte etc.) nach Plan läuft. Laut Erhard Schneider hat sich erfreulicherweise der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer, angekündigt. Auch zu diesem Konzert gibt es einen Mitfahrservice.

Hintergrund: Der MGV Niedererbach pflegt seit 40 Jahren eine langjährige und herzliche Freundschaft mit dem französischen Chor „Les Chanteurs“. Zum 130. Geburtstag des Westerwälder Vereins reisen die Sänger aus Tarbes an. Gegen Mittag werden diese im Bürgerhaus begrüßt und anschließend zu ihren Gastfamilien gebracht. Teilnehmer des Konzerts um 19 Uhr sind „Les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes“, Frauenchor Niedererbach, Projektchor MGV Niedererbach sowie der MGV Niedererbach. Mit dem Konzert soll die langjährige Freundschaft gewürdigt und gefestigt werden. Im Anschluss findet ein offizieller Empfang statt. Eintrittspreise: 13 Euro im Vorverkauf, 15 Euro Abendkasse (inklusive Essen und Getränke). Ein Ticket-Kauf ist bei allen Sängern oder online per E-Mail möglich. Tickets gibt es ebenfalls im Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller in Altenkirchen.

i Erhard Schneider (Fest-Organisation) und Stefan Schütz (Geschäftsführer) zeigen die Flaggen von Obererbach und Frankreich - die deutsch-französische Freundschaft mit dem Ort im Westerwald besteht seit 40 Jahren mit dem Chor "Les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes". Annika Stock

Am Freitag, 15. August, ist um 18 Uhr im Festzelt in Obererbach der Festkommers mit circa 20 Vereinen geplant. Ab 22 Uhr soll „Steffen 2000“ zum Tanz aufspielen, der Abend soll der Chormusik huldigen.

Am Samstag, 16. August, geht der Festumzug durch die Ortsteile Obererbach, Niedererbach und Hacksen. Aufstellung ist um 15 Uhr im Ortsteil Obererbach, der Zug setzt sich gegen 16 Uhr in Bewegung. Aufgrund neuer Vorgaben bezüglich Sicherheit und behördlichen Anforderungen wird noch geprüft, ob auf Umzugswagen verzichtet wird. Wer bereit ist, ein Brauchtumsgutachten (Kosten: circa 150 Euro) für die Teilnahme mit seinem Wagen zu finanzieren, kann gerne einen Umzugswagen bauen. Ansonsten wird sich der Umzug aus Fußgruppen zusammensetzen. Der Umzug endet vor dem Festzelt in Obererbach, die Burgkapelle Hartenfels spielt drei Stunden traditionelle, moderne und symphonische Blasmusik. Ab 22 Uhr spielt „Steffen 2000“. Jeder, der beim Umzug mitmachen möchte, meldet sich bei Zugorganisator Christof Kölschbach unter Telefon 0175/4710647. Für Verpflegung ist gesorgt.

Zum Frühschoppen – ebenfalls im Festzelt Obererbach – sind Interessierte am Sonntag, 17. August, ab 10 Uhr eingeladen. Auch hier begleitet „Steffen 2000“, Besucher können sich auf komödiantische Auftritte, diverse Bühnenpräsentationen und auf die Showtanzgruppe des HC Erbachtal freuen. Für Kinder ist eine Hüpfburg aufgebaut, im Zelt gibt es einen Bullriding-Wettkampf. Während des Tages erfolgt der Abschied von den französischen Gästen.

Tombola lockt mit Preisen

Der MGV Niedererbach bietet eine große Tombola an. Hier können Lose beim Verein erworben werden. Zu den Preisen zählen unter anderem eine Reise nach Wien, ein Tablet, ein Balkonkraftwerk, ein Flugzeug-Rundflug, ein Staubsauger sowie zweimal ein Gourmet-Menü im Unterwasser-Restaurant und viel mehr.

Weitere Infos und Kontakt: www.mgv-niedererbach.de