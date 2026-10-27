Hybridstore in Daaden Metzgerei Schmidt wagt Neues – und vermeidet Leichtsinn Daniel-D. Pirker 27.10.2026, 19:30 Uhr

i Steaks, Würstchen oder Speiseeis noch nach Ladenschluss kaufen: Ein neues Hybridstore-Angebot macht das nun in Daaden in der Metzgerei von Dirk Schmidt möglich. Zugang verschaffen sich Kunden per digitaler Kundenkarte, die an einem Gerät vor dem Eingang gescannt wird. Daniel-D. Pirker

Einkaufen auch nach Ladenschluss: Der neue Hybridstore der Metzgerei Schmidt macht es möglich. Die Idee entstand nicht spontan. Inhaber Dirk Schmidt erklärt, wieso er sich für ein Modell in seinem Laden entschied – und gegen Alternativen.

“Länger off“, also länger auf hat die Metzgerei Schmidt in Daaden nun, konkret bis 22 Uhr. Möglich macht das ein Hybridstore, ein abgetrennter Selbstbedienungsbereich. Inhaber Dirk Schmidt hat nicht zufällig auf dieses Modell gesetzt. Während andere Anbieter auf teure Schiffscontainer setzen, wählte er sein eigenes Ladengeschäft in Daaden, um das klassische Einkaufen mit der digitalen Welt zu verschmelzen – und den Kunden dabei auch nach den ...







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