Familienbetrieb aus Rosenheim Metzgerei Hüsch hat ihre Qualität schwarz auf weiß Gaby Wertebach 23.09.2025, 18:00 Uhr

i Die Chefin der Westerwald-Metzgerei, Christiane Hüsch, zeigt stolz die Urkunde zum Landesehrenpreis im Genusshandwerk. Gaby Wertebach

Die handwerkliche Produktion der Westerwald-Metzgerei „Hüsch’s Landkost“ aus Rosenheim ist ausgezeichnet. Das meinen nicht nur die Kunden, sondern auch das Land Rheinland-Pfalz, das dem Betrieb nun erneut den Ehrenpreis „Genusshandwerk“ verlieh.

Die Westerwald-Metzgerei „Hüsch’s Landkost“ aus Rosenheim darf sich erneut über eine besondere Auszeichnung freuen. Zum dritten Mal in Folge erhielt der traditionsreiche Familienbetrieb den „Landesehrenpreis“ Rheinland-Pfalz im „Genusshandwerk“ und darf das begehrte Qualitätssiegel für ein weiteres Jahr führen.







