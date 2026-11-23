Betrieb mit langer Tradition Metzgerei Hüsch aus Rosenheim: Wie alles begann Nadja Hoffmann-Heidrich 23.11.2026, 18:00 Uhr

i Marlene und Hermann Hüsch gründeten die Westerwald-Metzgerei Hüsch 1959 in Rosenheim, wo das Unternehmen noch immer seinen Sitz hat und wo es heute in dritter Generation geführt wird. Repro: Röder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Die Westerwald-Metzgerei Hüsch aus Rosenheim kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Im Gespräch mit unserer Zeitung erinnert Firmengründerin Marlene Hüsch an die unternehmerischen Anfänge an der Seite ihres Mannes Hermann.

Lange bevor die Eheleute Marlene und Hermann Hüsch in Rosenheim ihre Metzgerei gründeten, waren beide dem Metzgerhandwerk eng verbunden. „Ich konnte schon sehr früh das Wort ‚Wurst’ sagen“, berichtet die 89-jährige Marlene Hüsch lachend im Gespräch mit unserer Zeitung.







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