Die Westerwald-Metzgerei Hüsch aus Rosenheim kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Im Gespräch mit unserer Zeitung erinnert Firmengründerin Marlene Hüsch an die unternehmerischen Anfänge an der Seite ihres Mannes Hermann.
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Lange bevor die Eheleute Marlene und Hermann Hüsch in Rosenheim ihre Metzgerei gründeten, waren beide dem Metzgerhandwerk eng verbunden. „Ich konnte schon sehr früh das Wort ‚Wurst’ sagen“, berichtet die 89-jährige Marlene Hüsch lachend im Gespräch mit unserer Zeitung.