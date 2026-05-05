Nach 76 Jahren kündigt die letzte klassische Metzgerei in Betzdorf ihr Aus an. Trotz großer Bemühungen blieb der Fleischerei Helmus keine andere Wahl, wie sie am Montag informiert. Der Stadtbürgermeister findet in einem Statement ernste Worte.
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Die letzte traditionelle Metzgerei in Betzdorf hat am Montag ihr Ende nach 76 Jahren angekündigt. Die Fotografie eines Aushangs, auf dem die Metzgerei Helmus an der Ecke Kirchstraße/Viktoriastraße handschriftlich das Aus auf den 27. Juni datiert, verbreitete sich rasch über Whatsapp.