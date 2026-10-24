Ladenumbau in Kölner Straße Metzgerei Born investiert in den Standort Altenkirchen Sonja Roos 24.10.2026, 10:00 Uhr

i Derzeit baut die Metzgerei Born ihren Standort in Altenkirchen in der Kölner Staße um. Der Verkauf geht in abgespeckter Form aus einem Verkaufswagen vor der Filiale auf dem Parkplatz weiter. Am 5. November ist dann große Wiedereröffnung. Sonja Roos

Nach knapp zwei Jahren in den neuen Räumlichkeiten in der Kölner Straße in Altenkirchen hat die Metzgerei Born beschlossen, in den Standort zu investieren. Für den Umbau bleibt die Filiale noch bis zum 3. November geschlossen.

Nicht mal zwei Jahre ist es her, dass die Metzgerei Born Räumlichkeiten in der Kölner Straße von der Fleischerei Becker (ehemals Hermes) übernommen hat. Und schon ist die Filiale wieder geschlossen – allerdings nur, um sie nach modernsten Standards umzubauen wie Geschäftsführer Philipp Born verrät.







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