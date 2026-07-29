Mit Helmus schloss die letzte klassische Metzgerei ihre Pforten in Betzdorf. Die Metzgerei Schmidt will diese Lücke nun teilweise schließen und wird regelmäßig ihre Waren in der Sieg-Heller-Stadt anbieten. Was hat Dirk Schmidt genau vor?
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Das Aus der Metzgerei Helmus war ein schwerer Schlag für Betzdorf und die Region. Seit 27. Juni, seit etwa einem Monat also, hat der Traditionsbetrieb seine Pforten geschlossen. Die einzige klassische Metzgerei in der Alt-Verbandsgemeinde ist verschwunden.