Grünebach wird zum Epizentrum harten Tons: Bei der ersten Headbangers Night liefern drei lokale Bands eine Nacht voller Riffs, Gesang und brachialer Energie. Für Fans lauter Live-Musik ein Muss.
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Die Bürgerstube Grünebach wird am Samstag, 3. Oktober, um 19.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) zum Epizentrum des lokalen Metal: Bei der ersten Headbangers Night sorgen Booze Bug aus Neunkirchen, Miles2Fall aus Betzdorf als Veranstalter und Fast to Madness aus Burbach für einen Abend voller Energie und lauter Riffs.