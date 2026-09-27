Lauter Auftritt in Westerwald
Metal-Abend in Grünebach mit drei Live-Bands
Die erste Headbangers Night verspricht einen Abend voller Energie und lauten Riffs.
Die erste Headbangers Night verspricht einen Abend voller Energie und lauten Riffs.
Uli Ketter

Grünebach wird zum Epizentrum harten Tons: Bei der ersten Headbangers Night liefern drei lokale Bands eine Nacht voller Riffs, Gesang und brachialer Energie. Für Fans lauter Live-Musik ein Muss.

Lesezeit 1 Minute
Die Bürgerstube Grünebach wird am Samstag, 3. Oktober, um 19.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) zum Epizentrum des lokalen Metal: Bei der ersten Headbangers Night sorgen Booze Bug aus Neunkirchen, Miles2Fall aus Betzdorf als Veranstalter und Fast to Madness aus Burbach für einen Abend voller Energie und lauter Riffs.
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