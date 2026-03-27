Polizei sucht weiter Zeugen
Messervorfall in Betzdorf wirft Fragen auf
In der Straße Klosterhof hat ein 26-Jähriger vor einer Woche die Polizei auf den Plan gerufen. Erste Zeugen wurden vernommen.
In der Straße Klosterhof hat ein 26-Jähriger vor einer Woche die Polizei auf den Plan gerufen. Erste Zeugen wurden vernommen.
Thomas Leurs

Zum Vorfall in der Klosterstraße in Betzdorf am vergangenen Samstag, bei dem ein 26-Jähriger mit einem Messer hantiert und Menschen beleidigt hat, nennt die Polizei neue Details. Und korrigiert eine Angabe aus der ersten Pressemitteilung.

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Nach dem Vorfall im Bereich Klosterhof in Betzdorf am vergangenen Samstagabend, 21. März, hat die Polizei weitere Zeugen befragen können, wie sie unserer Zeitung auf Anfrage mitteilt. Zudem korrigiert sie eine Aussage aus der ersten Pressemitteilung. Der Vorfall ereignete sich nach aktuellen Angaben der Polizei nicht – wie zunächst berichtet – vor einer Kneipe im Klosterhof, sondern weiter die Straße hinunter.

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