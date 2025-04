Wäre die Hanna S. an diesem Spätsommerabend ans Handy gegangen, wäre es nie zur ihrer Bluttat gekommen. So wirkt der 30. August des vergangenen Jahres bis heute in den Köpfen der Menschen in der Region nach. Am Abend des Tags befand sich die Stimmung auf dem Siegener Stadtfest auf dem Höhepunkt, als die damals 32-jährige Frau in einem Shuttlebus, der auf dem Weg vom Stadtteil Eiserfeld zur Innenstadt war, mit mehreren Messern sechs Menschen angriff, von denen drei lebensgefährlich verletzt wurden. Nun wurde von Richterin Elfride Dreisbach am Landgericht Siegen ihr Urteil verkündet. Hanna S. muss wegen versuchten Mordes in drei Fällen mit gefährlicher Körperverletzung lebenslang ins Gefängnis.

Die Angeklagte selbst ließ sich keine Emotionen ansehen und blieb im Gerichtssaal stumm. Wer ist der Mensch, der zu so einer Tat fähig war? Richterin Dreisbach beleuchtete auch den Hintergrund der Angeklagten. Demnach wurde Hanna S. in der Schule gemobbt, während ein Auslandsjahr in Australien die schönste Erfahrung in ihrem Leben gewesen sei. Eine offenbar toxische Beziehung war offenbar eine Ursache für einen Suizidversuch der Angeklagten, woraufhin sie sich in psychologische Behandlung begab.

Angeklagte voll geständig

Ein Kollege brachte sie zum Konsum von Drogen – was zum Verlust ihres Führerscheins und des Jobs führte. Zusätzlich habe sie ein Gespräch mit einem mit einem Psychologen runtergezogen, der Medizinisch-Psychologische Untersuchungen (MPU) durchführt. Er habe ihr mitgeteilt, dass sie ihren Führerschein wohl nach 15 Jahren zurückbekäme, sofern sich keine MPU bestehe. Außerdem liegt bei der Angeklagten unter anderem eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und eine Borderlinestörung vor – was für das Gericht auf Grundlage der Sachverständigenaussagen allerdings keinen Einfluss auf das Urteil hatte. Richterin Dreisbach betonte, dass Hanna S. die Tat im Vorfeld geplant hat, wie sie in der Verhandlung selbst erklärt hatte. Sie zeigte sich voll geständig.

„Wir gehen davon aus, dass sie gezielt töten wollte“, so Richterin Dreisbach. Demnach setzte sich im Vorfeld mit der Anatomie von Menschen auseinander und studierte Busfahrpläne. Und auch die Mitnahme der Messer gehörte laut der Richterin zu ihrem Plan. Dabei hatte sie zahlreiche Gelegenheiten ungenutzt gelassen, noch ihre Absichten aufzugeben. Und dazu gehört auch der Anruf ihres Vaters während der Busfahrt, den sie gezielt nicht annahm.

Opfer leiden bis heute körperlich und seelisch

Dass Hanna S. nicht auf dem Stadtfest selbst zuschlug, begründete sie dem Gericht zufolge mit der Erwartung von Taschenkontrollen. Im Bus seien zudem die Fluchtmöglichkeiten der Opfer eingeschränkt gewesen. Laut der Richterin plante sie, zuerst die kräftigen Menschen auszuschalten. Die ersten drei männlichen Opfer bemerkten erst gar nichts von den Stichen in ihre Hälse. Als Hanna S. sich in dem vollen Shuttlebus dann in Richtung der hinteren Bänke bewegte, wo Kinder saßen, versuchte sie eine türkisch-stämmige Frau zurückzuhalten. Hanna S. stach daraufhin auf sie ein. Ihre Schwägerin kam zu Hilfe. Es entwickelte sich ein Handgemenge, bei sich die Kämpfenden bissen. Beide Frauen, die eingriffen, „haben Stand gehalten“, betonte die Richterin. Schließlich konnte ein männlicher Mitfahrer das Messer der Angeklagten an der Klinge greifen und es aus dem Bus schmeißen. Die Richterin unterstrich: Bis heute leiden die Opfer unter den Folgen der Tat, körperlich wie seelisch. Dass Schlimmeres verhindert wurde, sei dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass Polizisten vor Ort waren, die Blutungen stillen konnten, sowie der Arbeit des Notarztes.

Das Gericht verhängte eine lebenslange Freiheitsstraße, obwohl die Tat im Versuchsstadium blieb, was grundsätzlich die Möglichkeit zur Strafmilderung gibt. Dies begründete das Gericht insbesondere mit der Tatsache, dass sie Opfer ohne sofortige Hilfe gestorben wären. Das Motiv sei gewesen, auf sich aufmerksam zu machen und dafür „Unschuldige um ihr Leben zu bringen“.