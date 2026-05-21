Das Opfer der Messerattacke in Altenkirchen hat am Landgericht Koblenz eindrücklich von den blutigen und seelisch belastenden Folgen des 30. August 2025 berichtet. Details und Hintergründe.
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Am 30. August des vergangenen Jahres stach ein 20-Jähriger einem heute 31-Jährigen in Altenkirchen im Bereich des Bahnhofs gegen 18 Uhr ein Messer in den Bauch. Das Opfer überlebte die Attacke – wurde allerdings schwer verletzt. Über die körperlichen und seelischen Folgen des Angriffs hat der Mann beim Prozessauftakt am Landgericht Koblenz eindrücklich gesprochen.