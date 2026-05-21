Prozess am Landgericht Koblenz
Messerattacke Altenkirchen: „Ich bin am Verbluten!“
Das Opfer der Messerattacke in Altenkirchen hat am Koblenzer Landgericht beim Prozessauftakt über die Folgen des Angriffs gespro
Das Opfer der Messerattacke in Altenkirchen hat am Koblenzer Landgericht beim Prozessauftakt über die Folgen des Angriffs gesprochen.
Thomas Leurs

Das Opfer der Messerattacke in Altenkirchen hat am Landgericht Koblenz eindrücklich von den blutigen und seelisch belastenden Folgen des 30. August 2025 berichtet. Details und Hintergründe.

Lesezeit 1 Minute
Am 30. August des vergangenen Jahres stach ein 20-Jähriger einem heute 31-Jährigen in Altenkirchen im Bereich des Bahnhofs gegen 18 Uhr ein Messer in den Bauch. Das Opfer überlebte die Attacke – wurde allerdings schwer verletzt. Über die körperlichen und seelischen Folgen des Angriffs hat der Mann beim Prozessauftakt am Landgericht Koblenz eindrücklich gesprochen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren