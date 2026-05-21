Prozess am Landgericht Koblenz Messerattacke Altenkirchen: „Ich bin am Verbluten!“ Johannes Mario Löhr 21.05.2026, 11:15 Uhr

i Das Opfer der Messerattacke in Altenkirchen hat am Koblenzer Landgericht beim Prozessauftakt über die Folgen des Angriffs gesprochen. Thomas Leurs

Das Opfer der Messerattacke in Altenkirchen hat am Landgericht Koblenz eindrücklich von den blutigen und seelisch belastenden Folgen des 30. August 2025 berichtet. Details und Hintergründe.

Am 30. August des vergangenen Jahres stach ein 20-Jähriger einem heute 31-Jährigen in Altenkirchen im Bereich des Bahnhofs gegen 18 Uhr ein Messer in den Bauch. Das Opfer überlebte die Attacke – wurde allerdings schwer verletzt. Über die körperlichen und seelischen Folgen des Angriffs hat der Mann beim Prozessauftakt am Landgericht Koblenz eindrücklich gesprochen.







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