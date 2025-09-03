Ein 30-Jähriger wird in aller Öffentlichkeit durch einen Messerstich schwer verletzt. Der Angriff ereignete sich wohl in der Problemzone Bahnhof und Konrad-Adenauer-Platz am Samstagabend, 30. August. Was wir wissen – und was noch nicht geklärt ist.

Ein 30-jähriger Mann wird mit einem Messer schwer verletzt – der mutmaßliche Täter ist von der Polizei gefasst. Ein Angriff in aller Öffentlichkeit hat sich am vergangenen Samstag, 30. August, in der Nähe des Bahnhofs und Konrad-Adenauer-Platzes in Altenkirchen gegen 18 Uhr zugetragen. Laut Informationen unserer Zeitungen soll ein Teil der Einmündung zur Wiedstraße am Samstagabend von der Polizei abgesperrt worden sein, hier soll sich auch die Tat abgespielt haben. Hinweise darauf waren am Dienstag teilweise noch sichtbar – so lag beispielsweise medizinisches Verpackungsmaterial für Mullbinden herum sowie Reste von Polizeiabsperrband.

Ein 19-Jähriger aus dem Westerwald ist dringend tatverdächtig laut Oberstaatsanwalt Thorsten Kahl, Pressesprecher der Staatsanwalt Koblenz. Der Mann soll mit einem Messer auf den 30-Jährigen eingestochen zu haben, der dabei eine etwa 1,5 Zentimeter breite und circa 15 bis 20 Zentimeter tiefe Einstichwunde im unteren Bauchraum erlitt. Der Verletzte wurde per Rettungshubschrauber zwecks medizinischer Notbehandlung in das Universitätsklinikum Bonn gebracht. „Das Tatopfer befindet sich in einem stabilen Gesundheitszustand“, teilt Oberstaatsanwalt Kahl auf Nachfrage unserer Zeitung am Dienstag mit. Auch ein Polizeihubschrauber sei am Samstag und Sonntag laut unseren Informationen im Einsatz gewesen.

i Der Konrad-Adenauer-Platz soll ein Begegnungsort für Familien und Bürger sein. Seit der Umgestaltung im Jahr 2019 beschäftigt er die Kommunalpolitik, da der Platz durch eine Trinker- und Drogenszene verstärkt genutzt wird und die Polizei vermehrt Straftaten hier registriert. Die Problematiken sind auch dem Ordnungsamt bekannt. Annika Stock

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen tatverdächtigen 19-Jährigen, der aus dem Westerwald stammt. Am Sonntag wurde der Beschuldigte dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Koblenz vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz Haftbefehl erließ. Der junge Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der Verdacht lautet auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, wie die Ermittlungsbehörde auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte.

Motiv und Hintergründe der Tat sind laut Kahl Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. „Hinweise auf einen weiteren Täter liegen nicht vor“, stellt er klar und widerspricht damit in den sozialen Medien kursierenden Gerüchten.

Beziehung von Täter und Opfer ist noch unklar

Ob die beiden Beteiligten – Täter und Opfer – aus der Trinker- und Drogenszene stammen, ist unklar. Auch, in welcher Beziehung die beiden Beteiligten zueinanderstanden.

Messerangriffe habe es schon in diesem Bereich gegeben, wie uns ein Ladeninhaber, der anonym bleiben möchte, an Ort und Stelle berichtet. Generell gilt der Konrad-Adenauer-Platz in Altenkirchen als „gefährlicher Ort“ – diese Bezeichnung macht die Polizei Altenkirchen anhand der Häufung und der Schwere der Vergehen vor Ort fest. Der betroffene Bereich umfasse die gesamte Bahnhofstraße, den Konrad-Adenauer-Platz sowie die als Zugangsstraße dienende Friedrich-Emmerich-Straße. Das Spektrum der Straftaten erstrecke sich überwiegend auf Sachbeschädigungen, Körperverletzungen, Bedrohungen und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die Ermittlungen zum Messerangriff dauern an.

Geänderte Gefahrenabwehrverordnung﻿

Zum 1. August 2025 ist die geänderte Gefahrenabwehrverordnung in Altenkirchen Kraft getreten. Diese soll die öffentliche Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Straßen und Anlagen gewährleisten. Hierbei ist der Konsum alkoholischer Getränke auf Spielplätzen und öffentlichen Plätzen untersagt. Zudem wurden verstärkt Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt durchgeführt. Bereits 2022 stellte die Polizei Altenkirchen eine auffällige Häufung von polizeilichen Einsätzen im erweiterten Bereich des Bahnhofs in Altenkirchen fest.

Die Bezeichnung „gefährlicher Ort“ fußt laut Dienststellenleiter Frank Boden auf dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz des Landes Rheinland-Pfalz (POG), welches im Paragrafen 10 (Identitätsfeststellung und Prüfung von Berechtigungen) einen Ort als solchen deklariert, „an dem aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte erfahrungsgemäß anzunehmen ist, dass dort Personen Straftaten verabreden, vorbereiten oder verüben“ (Auszug aus Paragraf 10 POG). ann