Schockierende Gewalttat in Altenkirchen: Ein 19-Jähriger soll am Samstag mit einem Messer auf einen Mann eingestochen haben. Nun nennt die Staatsanwaltschaft weitere Details zu dem Angriff, der sich in der Öffentlichkeit ereignet hat.

Es ist eine Tat, die viele Altenkirchener schockiert. Ein 30-Jähriger ist am Samstag in der Kreisstadt Opfer eines Messerangriffs geworden, ein 19-Jähriger steht unter dringendem Tatverdacht. Klar ist nun: Die brutale Tat hat sich in aller Öffentlichkeit in der Altenkirchener Innenstadt abgespielt. Dieses Detail nennt Oberstaatsanwalt Thorsten Kahl, Pressesprecher der Staatsanwalt Koblenz auf Nachfrage unserer Zeitung und präzisiert auch den Zeitpunkt des Angriffs: Dieser habe sich gegen 18 Uhr ereignet.

Ein 19-Jähriger aus dem Westerwald ist laut Staatsanwaltschaft dringend verdächtig, mit einem Messer auf den 30-Jährigen eingestochen zu haben, der dabei eine etwa 1,5 Zentimeter breite und circa 15 bis 20 Zentimeter tiefe Einstichwunde im unteren Bauchraum erlitt. Der Verletzte wurde per Rettungshubschrauber zwecks medizinischer Notbehandlung in das Universitätsklinikum Bonn gebracht. „Das Tatopfer befindet sich in einem stabilen Gesundheitszustand“, teilt Oberstaatsanwalt Kahl nun mit.

Staatsanwaltschaft: Keine Hinweise auf weiteren Täter

Am Sonntag wurde der Beschuldigte dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Koblenz vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz Haftbefehl erließ. Der Beschuldigte befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Motiv und Hintergründe der Tat sind laut Kahl Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. „Hinweise auf einen weiteren Täter liegen nicht vor“, stellt er klar und widerspricht damit in den sozialen Medien kursierenden Gerüchten.

Nach Informationen unserer Zeitung könnte sich die Tat im Bereich des Bahnhofs beziehungsweise des angrenzenden Konrad-Adenauer-Platzes in Altenkirchen ereignet haben. Laut Berichten von Passanten war dort am Samstagabend ein Areal abgesperrt, und auch der Rettungshubschrauber landete nahe dem Bereich, der als sozialer Brennpunkt in der Kreisstadt gilt.