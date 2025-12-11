Prozess wohl öffentlich Messerangriff Altenkirchen – das sagt das Landgericht Annika Stock 11.12.2025, 15:00 Uhr

i Unser Archivfoto zeigt den mutmaßlichen Tatort, der sich im Bereich Wiedstraße befunden haben soll. Hier wurde bei einem Messerangriff am Samstag, 30. August, in der Nähe von Bahnhof/Konrad-Adenauer-Platz Altenkirchen ein Mann (30) schwer im Bauchbereich durch einen mutmaßtlich 19-jährigen Täter verletzt. Annika Stock

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat bezüglich des Messerangriffs in Altenkirchen vom 30. August Anklage zur großen Jugendkammer des Landgerichts Koblenz erhoben. Ein konkretes Datum für den Prozess steht noch nicht fest, wie unsere Zeitung erfuhr.

Bei einem Messerangriff in der Nähe des Bahnhofsbereichs und Konrad-Adenauer-Platz in Altenkirchen erlitt ein 30-Jähriger am Abend des 30. August eine tiefe und lebensgefährliche Einstichwunde im Bauchraum. Ein Tatverdächtiger wurde noch vor Ort festgenommen.







