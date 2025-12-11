Messerangriff Altenkirchen – das sagt das Landgericht

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat bezüglich des Messerangriffs in Altenkirchen vom 30. August Anklage zur großen Jugendkammer des Landgerichts Koblenz erhoben. Ein konkretes Datum für den Prozess steht noch nicht fest, wie unsere Zeitung erfuhr.
Bei einem Messerangriff in der Nähe des Bahnhofsbereichs und Konrad-Adenauer-Platz in Altenkirchen erlitt ein 30-Jähriger am Abend des 30. August eine tiefe und lebensgefährliche Einstichwunde im Bauchraum. Ein Tatverdächtiger wurde noch vor Ort festgenommen.