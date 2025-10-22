Staatsanwaltschaft äußert sich Messerangriff Altenkirchen – Das ist zur Tat bekannt 22.10.2025, 16:30 Uhr

Am 30. August ereignete sich ein Messerangriff in der Kreisstadt Altenkirchen in der Nähe des Bahnhofsbereichs/Konrad-Adenauer-Platz. Hierbei verletzte ein tatverdächtiger 19-Jähriger einen 30-jährigen Mann. Annika Stock

Fast zwei Monate ist der Messerangriff in der Nähe des Bahnhofs und des Konrad-Adenauer-Platzes in Altenkirchen nun her. Wir haben die aktuellen Informationen von der Staatsanwaltschaft und was bisher bekannt ist in einer Übersicht zusammengefasst.

Fast zwei Monate sind nach dem Messerangriff in der Kreisstadt Altenkirchen vergangen. Die Tat ist noch bei den Menschen präsent. Nun äußert sich auf Anfrage unserer Zeitung die Staatsanwaltschaft Koblenz zum Stand der Ermittlungen. Wir haben hier alle wichtigen Informationen zur Tat, die bislang bekannt sind, in einer Übersicht noch mal zusammengefasst.







