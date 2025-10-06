Dramatische Szenen auf der Mudersbacher Kirmes: Eine Gruppe aus Besuchern solidarisiert sich in der ersten Kirmesnacht mit Aggressoren gegen die Polizei. Bislang schrieb die Polizei lediglich von einer „größeren Gruppe“.
Die Polizei Betzdorf zog am Sonntagnachmittag ein gemischtes Zwischenfazit der Mudersbacher Kirmes. Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt die Polizeiinspektion Betzdorf, dass auch der Sonntag – in diesem Jahr fällt der Kirmesmontag aufgrund der B62-Baustelle aus – tagsüber ohne besondere Vorkommnisse verlief.