Das Interesse an der und die Sensibilität für die Natur ist bei einigen Menschen im Kreis Altenkirchen deutlich gestiegen – das beobachtet der Vorstand des Nabu Altenkirchen. Unsere Zeitung hat das Vorstandsteam Harry Sigg, Jutta Seifert und Wanja Schliffkowitz zum Austausch über den Artenschutz getroffen.

„Es gibt zunehmend Menschen, die sich für Veränderungen in der Natur interessieren“, berichtet Jutta Seifert. Sie betont aber auch: Jeder könnte und müsste etwas tun, um beispielsweise die Mähproblematik in den Gemeinden im Blick zu behalten. Denn: Häufig wenden sich mittlerweile Menschen an den Nabu Altenkirchen, die starken Rückschnitt oder Mäharbeiten an Böschungen beobachten und dies nicht zuträglich für die Natur halten. „Die Gemeinden können das so handhaben, wie sie es für richtig halten, es gibt da keine festen Vorgaben – bis auf die Verkehrssicherungspflicht“, ergänzt Harry Sigg. Falls Bürgern etwas auffällt, sollten sie sich an den zuständigen Bürgermeister oder die Gemeinde wenden, rät Seifert. „Ich habe einen Fahrer vom Bauhof sogar schon mal zur Rede gestellt“, sagt Wanja Schliffkowitz. Eigentlich wäre die Problematik ein Thema für den Städte- und Gemeindebund oder das Land Rheinland-Pfalz, wie der Nabu-Vorstand ausführt. Denn: „Jedes Jahr ploppt das Thema auf, aber es passiert leider nichts“, so Harry Sigg. Miteinander Reden und sich informieren sei das A und O im Naturschutz.

i Die Vorstandsvorsitzenden vom Nabu Altenkirchen (von links): Wanja Schliffkowitz, Jutta Seifert und Harry Sigg stehen auf einer der Streuobstwiesen. Annika Stock

Die Mäharbeiten beeinflussen auch die Tierwelt – so könne sich beispielsweise der Wiesenknopfameisenbläuling am Abzweigungsbereich B 256/Abzweigung nach Schöneberg nicht einnisten, da zu oft vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) dort gemäht werde und davon „dutzende Pflanzen vom großen Wiesenknopf, die von vielen Bläulingen besucht werden“, betroffe sind, wie Harry Sigg ausführt. „Der Bereich ist für die Vernetzung wichtig, weil dort das Ölferbachtal auf die Wiedaue trifft. Dort wird fast jedes Jahr zum falschen Zeitpunkt gemulcht, und zwar nicht nur entlang der Straßen, sondern auch zwischen der B 256 und der Bahnlinie“, kritisiert er. Denn der große Wiesenknopf muss von Anfang Juni bis Mitte September eine Fläche finden, auf der er sich solange niederlassen kann und auf der die Wiesenknopf-Pflanze zu finden ist. Fast das ganze Leben der Falter spielt sich auf dieser Pflanze ab zur Ernährung, Balz, Paarung und Eiablage. Ein weiterer Punkt, der erfüllt sein muss: Eine Ameisenpopulation muss in der Nähe sein, da die Raupe des Schmetterlings sich von diesen durchfüttern lässt, nachdem sie in deren Bau geschleppt wurde. Eine Problematik sei auch, dass die Grünland-Nutzung sich stark verändert habe und dass drei Mal im Jahr gemäht werde. „Der Schmetterling kann sich dann nicht vermehren“, so Harry Sigg.

„Der Artenschwund hat ziemlich linear damit zu tun, wie intensiv die Landwirtschaft geschnitten ist. Man sollte schauen, dass bestimmte Lebensräume wieder für die Natur zugänglich gemacht werden“, so Sigg weiter. Man habe aber Verständnis dafür, dass die Landwirte unter Druck stehen, dennoch müsse EU-weit etwas passieren, damit die natürlichen Ressourcen geschont werden, betont der Nabu-Vorstand Altenkirchen. Allerdings habe sich „für manche Arten einiges verbessert“, so Sigg.

i Die Nabu-Mitglieder beseitigen bei einem Arbeitseinsatz das Springkraut. Harry Sigg

Beispielsweise gibt es bei den Fledermäusen positive Nachrichten, wie Harry Sigg weiter ausführt. „Es gibt wieder Arten, die nach Rheinland-Pfalz zurückgekehrt sind, wie beispielsweise die Hufeisennase. Seitens der Bestände scheint es den Tieren gut zu gehen.“ Generell lasse sich ein anderes Bewusstsein bei den Menschen feststellen, wie Jutta Seifert ausführt. Sobald Fledermäuse im oder am Haus entdeckt werden, wäre oftmals nicht die Frage, wie man die Tiere am schnellsten wegbekomme, sondern wie man behutsam mit den Tieren umgehe. Zudem haben sich die Bestände der Wanderfalken erholt.

Ein Alarmsignal sei es jedoch, dass viele Menschen weiterhin Waschbären als süße Tiere verkennen, die Hilfe benötigen. Doch die bräuchten sie nicht, betont der Nabu-Vorstand Altenkirchen. Nicht ohne Grund sei die invasive Art zum Abschuss freigegeben. Das aber sei vielen Menschen auch heute noch nicht bewusst.

i Eine Wespenspinne hat es sich im Ölferbachtal bequem gemacht. Harry Sigg

Mit Blick auf die Vogelwelt empfiehlt der Vorstand des Nabu Altenkirchen zwar keine ganzjährige Fütterung von Vögeln im Garten, aber: „Die gut über den Winter gefütterten Vögel haben Vorteile gegenüber den Zugvögeln“, so Harry Sigg. Aus pädagogischen Gründen sei eine Fütterung von Wildvögeln sinnvoll – und um sich generell mit der heimischen Vogelwelt zu befassen. Ein Grund zur Freude sei es, dass sich zwei Schwarzstorchpaare wieder im Ölferbachtal angesiedelt haben. Die Bestände des Neuntöters haben sich allerdings über die Jahre verschlechtert.

Bei der Flora raten die Naturschützer dazu, Springkraut sowie den japanischen Staudenknöterich herauszureißen, ebenso Riesenbärenklau und Herkulesstaude. Orchideenflächen sind heute eine Seltenheit im Kreis Altenkirchen, wie Harry Sigg beobachtet. Er betont, dass man im Ölferbachtal die Flora nicht sich selbst überlassen würde. „Man muss auch hier Gehölze entfernen und Minimalpflege betreiben. Eine Grundpflege muss in Kulturlandschaften immer sein“, sagt er. Mit Blühstreifen könne man mit relativ wenig Aufwand viel für die Natur erreichen, sofern ein durchdachtes Konzept vorliege.

Aktionen des Nabu Altenkirchen

Am Samstag, 6. September, sind die Nabu-Mitglieder beim vielfältigen Fest der Kulturen „Kultopia“ auf dem Marktplatz in Altenkirchen mit einem Stand vertreten. Die nächste Veranstaltung des Vereins ist am Sonntag, 17. August, von 14 bis circa 17 Uhr. Dann findet die Nabu-Reihe „Neugier genügt...“ im Ölferbachtal statt. Hier entführt Diplom-Biologe Volker Hartmann in die Welt der Spinnen und lädt alle Interessierten zu einem spannenden und informativen Spaziergang ein. Anmeldung wird erwünscht bis 15. August unter Telefon 02681/989992. Mitzubringen sind Sonnenschutz und Getränke für unterwegs. Die Führung ist kostenlos, Spenden sind erwünscht. Treffpunkt: Neitersen-Niederölfen, am Ende der Straße „Zum Lenzbach“ im Bereich Dorfgemeinschaftshaus. Parken ist in der Ortslage möglich. Weitere Infos zum Nabu-Programm gibt es unter https://www.nabu-altenkirchen.de/termine-programme/nabu-nabuki-programm/