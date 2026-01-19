Diskussion in Steckenstein Menschen mit Behinderung im Wahlkampf nicht vergessen Sonja Roos 19.01.2026, 15:00 Uhr

i Zu einer Podiumsdiskussion mit den Landtagsabgeordneten Sabine Bätzing-Lichtenthäler (2. von rechts) und Matthias Reuber (links) sowie dem Landtagskandidaten der Bündisgrünen, Markus Grigat (rechts), hatte die Lebenshilfe eingeladen. Mit auf dem Podium saßen zudem Michael Blachut (Mitte), Geschäftsführer der Lebenshilfe, sowie Rita Hartmann (2. von links), die Vorsitzende. Sonja Roos

Die Lebenshilfe hatte in ihre Räume in Steckenstein zu einer Podiumsdiskussion geladen, wo es auch im Hinblick auf den laufenden Landtagswahlkampf um Themen ging, die große Relevanz für Menschen mit einer Beeinträchtigung haben.

Zu einer Podiumsdiskussion mit Landtagspolitikern und solchen, die es werden wollen, hatte die Lebenshilfe nach Steckenstein geladen. Im Zentrum der Diskussion standen entsprechend Themen, die für Menschen mit einer Beeinträchtigung, aber auch für deren Angehörige sowie Träger von Angeboten für diese Menschen relevant sind.







