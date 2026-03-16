Drei Chöre im Kulturwerk
Meisterlich weckt MGV Sangeslust die Lust auf Gesang
Der gastgebende Chor MGV Sangeslust Birken-Honigsessen gefiel ausnehmend gut mit seinen Liedvorträgen unter dem temperamentvolle
Der gastgebende Chor MGV Sangeslust Birken-Honigsessen gefiel ausnehmend gut mit seinen Liedvorträgen unter dem temperamentvollen Dirigat des musikalischen Leiters Hubertus Schönauer.
Gaby Wertebach

Wie passen Lieder aus verschiedenen Ländern und Epochen zusammen? Die Antwort auf diese Frage lieferte das Chorfestival des MGV Birken-Honigsessen in Wissen.

Lesezeit 3 Minuten
Es war ein Konzert der Superlative, das Konzertevent am Sonntag im Kulturwerk in Wissen. Der MGV Sangeslust Birken-Honigsessen und sein musikalischer Leiter Hubertus Schönauer hatten sich zwei hochrangige, viel dekorierte Gastchöre eingeladen: den Kammerchor Belcanto unter der Leitung von Michael Rinscheid und das Stimmwerk Ottfingen unter der Leitung von Thomas Bröcher.

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