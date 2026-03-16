Wie passen Lieder aus verschiedenen Ländern und Epochen zusammen? Die Antwort auf diese Frage lieferte das Chorfestival des MGV Birken-Honigsessen in Wissen.
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Es war ein Konzert der Superlative, das Konzertevent am Sonntag im Kulturwerk in Wissen. Der MGV Sangeslust Birken-Honigsessen und sein musikalischer Leiter Hubertus Schönauer hatten sich zwei hochrangige, viel dekorierte Gastchöre eingeladen: den Kammerchor Belcanto unter der Leitung von Michael Rinscheid und das Stimmwerk Ottfingen unter der Leitung von Thomas Bröcher.