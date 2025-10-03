Sperrung notwendig Mehrere Tage Busse statt Züge auf Oberwesterwaldbahn 03.10.2025, 14:50 Uhr

i Niederzeuzheims Ortsvorsteher Ewald Schlitt (parteilos) freut sich, dass die DB InfraGO jetzt den in mehreren Stufen abgesackten Weg unterhalb des Bahnübergangs sanieren will. Dass die zehntägige Sperrung der Oberwesterwaldbahn außerhalb der Herbstferien von Rheinland-Pfalz erfolgt, ist jedoch keine gute Lösung. Hans-Peter Günther

Ein schon länger bestehender Hangrutsch bei Niederzeuzheim sorgt jetzt für eine mehrtägige Sperrung auf der Oberwesterwaldbahn. Das hat Folgen für Schüler und andere Bahn-Pendler.

Eine sehr kurzfristig von DB InfraGO eingelegte, aber nirgendwo veröffentlichte oder angekündigte Baustelle im Bereich der zur Stadt Hadamar gehörenden Gemeinde Niederzeuzheim führt seit dem 3. Oktober zu einem mindestens zehntägigen Ersatzverkehr mit Bussen auf der Oberwesterwaldbahn.







Artikel teilen

Artikel teilen