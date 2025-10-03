Sperrung notwendig: Mehrere Tage Busse statt Züge auf Oberwesterwaldbahn
Sperrung notwendig
Mehrere Tage Busse statt Züge auf Oberwesterwaldbahn
Ein schon länger bestehender Hangrutsch bei Niederzeuzheim sorgt jetzt für eine mehrtägige Sperrung auf der Oberwesterwaldbahn. Das hat Folgen für Schüler und andere Bahn-Pendler.
Lesezeit 2 Minuten
Eine sehr kurzfristig von DB InfraGO eingelegte, aber nirgendwo veröffentlichte oder angekündigte Baustelle im Bereich der zur Stadt Hadamar gehörenden Gemeinde Niederzeuzheim führt seit dem 3. Oktober zu einem mindestens zehntägigen Ersatzverkehr mit Bussen auf der Oberwesterwaldbahn.