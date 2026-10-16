Wasserkraftwerk Scheuerfeld
Mehrere Millionen Euro für eine neue Fischtreppe
Seit mehreren Monaten wird am Wasserkraftwerk in Scheuerfeld gebaut. Das soll noch bis ins kommende Jahr andauern.
Seit mehreren Monaten wird am Wasserkraftwerk in Scheuerfeld gebaut. Das soll noch bis ins kommende Jahr andauern.
Thomas Leurs

Seit einigen Monaten finden Arbeiten am Wasserkraftwerk in Scheuerfeld statt. Betrieben werden sie von der Mainzer Erneuerbare Energien GmbH. Unsere Zeitung hat nachgefragt, was dort entstehen soll. Es geht um ein mehrere Millionen-Euro-Projekt.

Lesezeit 2 Minuten
Die direkten Anwohner hören es bereits seit ein paar Monaten. Am Wasserkraftwerk in Scheuerfeld wird gebaut. Damit soll, wie die Mainzer Stadtwerke AG unserer Zeitung auf Nachfrage mitteilt, die Durchlässigkeit für Fische verbessert werden. Die Arbeiten selbst führt das hundertprozentige Tochterunternehmen Mainzer Erneuerbare Energien GmbH aus.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenEnergie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren