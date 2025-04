Gleich drei Waldbrände an nur einem Wochenende haben die Feuerwehren im Westerwald beschäftigt. Trockenes Wetter und Wind taten das Ihre dazu. Die Waldbrandgefahr ist derzeit hoch. „Jeder Funke kann da zum Problem werden“, sagt Christian Minkewitz von der Feuerwehr Hamm, die am späten Samstagabend ausrücken musste. Denn um 21.10 Uhr schlugen Anwohner von Roth Alarm. In der Gemarkung Hämmer Holz brannte es auf einer Fläche von circa 200 Quadratmetern. Unterholz hatte Feuer gefangen. Warum, das ist bislang unklar, wie Oberbrandmeister und Zugführer Minkewitz im Gespräch mit unserer Zeitung sagt. Die Polizei habe noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen. 45 Feuerwehrleute aus den Verbandsgemeinden (VG) Hamm und Wissen waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Gegen 23.30 Uhr war der Einsatz beendet. Einsatzleiter war Wehrleiter Alexander Müller von der Feuerwehr Hamm.

Bereits am Freitagnachmittag waren der Löschzug Elkenroth, ein Löschfahrzeug aus Rosenheim und der Gerätewagen-Waldbrand aus Scheuerfeld ausgerückt, um gemeinsam mit einem Großtanklöschfahrzeug aus Hachenburg zu einem Waldbrand am Ortsrand von Nauroth in Fahrtrichtung Elkenroth zu bekämpfen. Die zügig eingetroffenen Einsatzkräfte unter Leitung des Elkenrother Wehrführers Michael Schuhen fanden ein Bodenfeuer von rund 100 Quadratmetern vor und machten sich sofort an die Löscharbeiten. Bedingt durch kräftigen Wind breitete das Feuer sich rasch aus, sodass VG-Wehrleiter Markus Beichler ein weiteres Tanklöschfahrzeug aus Betzdorf zur Einsatzstelle orderte. Nach knapp zwei Stunden konnten die Maßnahmen an Ort und Stelle beendet werden. Mit im Einsatz waren auch der DRK-Ortsverein aus Elkenroth, die Polizei und die Einsatzzentrale im Betzdorfer Gerätehaus gewesen, wie es im Bericht zu dem Vorfall heißt.

Polizei fragt nach Zeugenhinweisen

Ebenfalls am Freitagnachmittag brannte es außerdem in einem Waldgebiet zwischen Neunkhausen und Mörlen nahe der K27 gerufen. Der Brand konnte zeitnah gelöscht werden, berichtete die Polizei, so wurde eine Ausweitung verhindert. Circa 60 Quadratmeter Waldfläche brannten allerdings nieder. Die Brandursache ist unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg, Telefon 02662/95580, zu melden. mg/red