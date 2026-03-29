Konzert in Neitersen Mehrbachtaler Blasorchester würdigt Legenden der Musik Werner Klak 29.03.2026, 19:00 Uhr

i Ein Konzert der Spitzenklasse präsentierte das Blasorchester Mehrbachtal am Samstagabend in der Wiedhalle Neitersen. Über 300 Besucher waren begeistert und freuten sich über einen grandiosen Abend. Werner Klak

Ob Beatles, Journey oder auch John Williams – in Neitersen erklangen am Samstagabend die Melodien von Legenden. Zu verdanken hatte das Publikum dies dem Mehrbachtaler Blasorchester, das einmal mehr auf ganzer Linie überzeugte.

Mehr als 300 Besucher kamen am Samstagabend zum alljährlichen Konzert des Mehrbachtaler Blasorchesters in die Wiedhalle in Neitersen. Sie feierten stürmisch die Musikerinnen und Musiker, die mit viel Engagement einen Abend mit „Sound Of Legends“, der Klang der Legenden, vorbereitet hatten – ein Hörgenuss für jeden, der da war.







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