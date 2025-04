Der Frühling zieht durchs Wäller Land, und damit macht sich auch der Altenkirchener Wochenmarkt startklar für die neue Saison. Die gute Nachricht: Die Kundschaft kann sich auf ein vielfältiges Sortiment freuen, wie unsere Zeitung im Gespräch mit Citymanagerin Anna Laux erfuhr. „Wir waren in den letzten Wochen auf zwei anderen Wochenmärkten in der Region unterwegs, um zuschauen, was sie zu bieten haben. Zugleich haben wir uns nach neuen Ständen umgehört“, so Laux. Ab April gebe es in Altenkirchen nun einen Blumenstand, einen Stand mit Haushaltswaren, „Krimskrams“ und Grußkarten, einen Lederwarenhändler, einen Käseanbieter und den aus der Winterpause zurückgekehrten Kartoffelstand, der auch eine Gemüseauswahl habe.

Außerdem sei wie gewohnt wöchentlich der Backfischhändler dabei. Alle zwei Wochen würden ein Anbieter für Räucherfisch und ein Backwarenhändler teilnehmen, und auch ein Geflügelstand sei schon vor Ort gewesen. „Da habe ich aber noch keine Rückmeldung, ob er regelmäßig teilnehmen kann“, berichtet die Citymanagerin. Probleme gebe es aktuell noch im Bereich Obst und Gemüse. „Leider haben wir hier bisher nichts Festes bekommen können. Das war schwierig“, räumt Laux ein. Sie habe mit einem Händler in Selters gesprochen, aber dieser könne leider den Donnerstagmorgen nicht einrichten. „Das ist bei vielen Händlern der Fall. Sie sind schon komplett verplant. Die größte Herausforderung ist aber das fehlende Personal.“ Möglicherweise gestalte sich bei älteren Händlern auch die Suche nach Nachfolgern kompliziert.

Citymanagerin: Stadt bleibt am Thema Wochenmarkt dran

Über eine Mitwirkung des Biolandhofs in Schürdt habe sie derzeit noch keine Informationen. „Ich habe mit dem Bio-Gemüsehof in Dickendorf gesprochen, aber der Betrieb geht gar nicht mehr auf Wochenmärkte.“ Natürlich bleibe die Stadt Altenkirchen weiter eng an diesem Thema dran, denn für die Kunden sei der Einkauf von Obst und Gemüse einer der wichtigsten Gründe für den Besuch des Wochenmarktes.

Wer in der Liste der Stände nun die beliebte „Altenkirchener Marktwurst“ vermisst, der kann ganz beruhigt sein: Das Team geht voller Zuversicht in die vierte Saison. „Nach organisatorischen Herausforderungen wurde ein neuer Wurstzulieferer gefunden, nämlich die renommierte Fleischerei Krieger aus Bitzen“, berichtet Teamleiter Achim Gelhaar. „Dank der hervorragenden Konditionen sowohl der Fleischerei als auch des Backhauses Hehl mit seiner Altenkirchener Niederlassung ,AK Café-Back` kann der Preis von drei Euro pro Marktwurst gehalten werden.“ Besonders erfreulich sei, dass ein Euro aus jedem Wurstverkauf für einen guten Zweck gespendet werde.

„Wir sind hochmotiviert und voller Vorfreude, nach der Winterpause wieder durchzustarten. Der einzige Wehrmutstropfen ist der schmerzliche Verlust des Musikers Günter Klein, der im Alter von 93 Jahren verstorben ist. Sein musikalisches Talent und sein Einsatz bleiben unvergessen und werden in dankbarer Erinnerung bewahrt.“

Achim Gelhaar, Teamleiter der Altenkirchener Marktwurst

Eine Veränderung gebe es allerdings künftig: „Die Altenkirchener Marktwurst unterstützt mit großer Freude die Blutspendeaktionen des Deutschen Roten Kreuzes und hier des Ortsverbands Altenkirchen. Aufgrund dieses besonderen Engagements wird die Marktwurst ab sofort nur noch alle 14 Tage auf dem Wochenmarkt zu finden sein", erläutert Achim Gelhaar.

Sein eigener Eindruck vom Marktgeschehen ist übrigens durchweg positiv. „Der Wochenmarkt bietet eine bunte Palette an neuen und bekannten Händlern. Er ist nicht nur ein Ort für den Einkauf, sondern auch ein wichtiger sozialer Treffpunkt, der Altenkirchen belebt und verbindet. Ich hoffe, dass unser Markt weiterhin das Interesse der Kunden weckt. Wir freuen uns jedenfalls auf die Unterstützung der Besucher, die dazu beiträgt, die Kreisstadt und ihre Traditionen stärker ins Rampenlicht zu rücken.“