Neuer Rewe Petz in Betzdorf Mehr Tiefkühlware und Frische-Fokus kein Widerspruch Daniel-D. Pirker 07.10.2026, 06:00 Uhr

i Die finalen Arbeiten am und im Rewe-Petz-Markt in Betzdorf sind in den finalen Zügen. Daniel-D. Pirker

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren im und am Rewe-Petz-Markt in Betzdorf an der B62. Schon bald ist Wiedereröffnung. Und dann werden die Kunden auch Neuerungen erwarten, die eine Antwort auf ihr verändertes Konsumverhalten sind.

Nach etwas mehr als zwei Monaten Schließung eröffnet der dann frisch kernsanierte und modernisierte Rewe Petz schon bald, am 15. Oktober, in Betzdorf wieder. Nach rund 30 Jahren wurde die Runderneuerung nötig, auch um das Gebäude auf den neuesten energetischen Stand zu bringen und um sich frühzeitig auf veränderte gesetzliche Vorgaben bei Kühlmitteln einzustellen.







Artikel teilen

Artikel teilen