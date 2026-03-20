Polizeiliche Kriminalstatistik Mehr Taten gegen sexuelle Selbstbestimmung im AK-Land Johannes Mario Löhr 20.03.2026, 13:00 Uhr

i Die Zahlen zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 liegen für die Region vor. Daraus ablesbar ist ein beunruhigender Trend: Die Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sind angestiegen. Julian Stratenschulte/dpa

Die Zahlen zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 liegen für den Kreis Altenkirchen vor. Daraus ablesbar ist ein beunruhigender Trend: Die Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sind in der Region angestiegen. Details und Hintergründe.

Die Polizei hat die Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2025 für den Kreis Altenkirchen vorgelegt. Demnach sind die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in der Region gestiegen – um 47 auf 222 Fälle, was ein Anstieg von Plus 26,9 Prozent bedeutet.







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