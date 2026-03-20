Polizeiliche Kriminalstatistik
Mehr Taten gegen sexuelle Selbstbestimmung im AK-Land
Die Zahlen zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 liegen für die Region vor. Daraus ablesbar ist ein beunruhigender Trend: Die
Die Zahlen zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 liegen für die Region vor. Daraus ablesbar ist ein beunruhigender Trend: Die Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sind angestiegen.
Julian Stratenschulte/dpa

Die Zahlen zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 liegen für den Kreis Altenkirchen vor. Daraus ablesbar ist ein beunruhigender Trend: Die Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sind in der Region angestiegen. Details und Hintergründe.

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Die Polizei hat die Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2025 für den Kreis Altenkirchen vorgelegt. Demnach sind die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in der Region gestiegen – um 47 auf 222 Fälle, was ein Anstieg von Plus 26,9 Prozent bedeutet.

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