Fehlender Respekt im Alltag Mehr Miteinander statt Gegeneinander Annika Stock 17.11.2026, 16:00 Uhr

i Einen sogenannten Stinkefinger zeigt ein Autofahrer aus seinem Auto. Generell wird der Ton auch im Straßenverkehr immer rauer. Jens Büttner. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Unsere Autorin findet, dass seit der Corona-Pandemie das Gegeneinander an manchen Stellen im Alltag stark zugenommen hat. Deshalb ist es umso schöner, wenn es doch noch schöne Erlebnisse gibt und Menschen, die sich sozial und ehrenamtlich engagieren.

Neulich auf dem Supermarktparkplatz in Hachenburg. Ich biege in Richtung Parkbuchten ein, mir kommen mehrere Autos entgegen, die Richtung Ausfahrt pilgern. Auch ein roter Wagen ist dabei, der so stark nach links auf meine Fahrspur fährt, dass ich abbremsen muss, um nicht gegen ihn zu fahren.







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