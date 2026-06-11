Meinung Mehr Gelassenheit wagen Thomas Leurs 11.06.2026, 14:30 Uhr

i Thomas Leurs Jens Weber. MRV

Die Großbaustelle an der B62 in Niederschelderhütte hat die Gemüter im Voraus hochkochen lassen. Wusste doch niemand, wie sich die Sperrung einer solchen Straße auswirkt. Nun ist die Straße fast fertig und das Chaos ausgeblieben. Ein Kommentar.

Was waren die Befürchtungen vor einem Verkehrschaos in Mudersbach groß, als bekannt wurde, dass der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez die B62, einer der wichtigsten Verkehrsrouten in unserer Region, für Jahre einschränken muss, da ein langer Streckenabschnitt in Niederschelderhütte saniert werden musste.







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