Projekt gibt es seit 2014 Mehr als 8000 Euro Spenden in Freusburg gesammelt Gaby Wertebach 25.07.2026, 14:00 Uhr

i Der DLRG-Ortsverein freut sich über die großzügige Spende, die u.a. für die Jugendarbeit verwendet wird Gaby Wertebach

Beim „Freusburg Feuer“ sammeln Daniel Schneider und Vanessa Schmidt seit mehr als zehn Jahren Spenden. Das Ganze ist mittlerweile zu einem Großevent mit mehr als 100 Besuchern geworden. Zwei Organisationen konnten sich über Spenden freuen.

Was mit der Idee von Daniel Schneider und seiner Lebensgefährtin Vanessa Schmidt im Jahre 2014 in Freusburg begann, das ist längst zu einer außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte geworden. Seit der Gründung des Projektes „Freusburg Feuer“ gilt ein Versprechen, das bis heute konsequent eingehalten wird.







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