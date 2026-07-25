Projekt gibt es seit 2014
Mehr als 8000 Euro Spenden in Freusburg gesammelt
Der DLRG-Ortsverein freut sich über die großzügige Spende, die u.a. für die Jugendarbeit verwendet wird
Der DLRG-Ortsverein freut sich über die großzügige Spende, die u.a. für die Jugendarbeit verwendet wird
Gaby Wertebach

Beim „Freusburg Feuer“ sammeln Daniel Schneider und Vanessa Schmidt seit mehr als zehn Jahren Spenden. Das Ganze ist mittlerweile zu einem Großevent mit mehr als 100 Besuchern geworden. Zwei Organisationen konnten sich über Spenden freuen.

Lesezeit 3 Minuten
Was mit der Idee von Daniel Schneider und seiner Lebensgefährtin Vanessa Schmidt im Jahre 2014 in Freusburg begann, das ist längst zu einer außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte geworden. Seit der Gründung des Projektes „Freusburg Feuer“ gilt ein Versprechen, das bis heute konsequent eingehalten wird.
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