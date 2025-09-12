Wenn jemand 46 Jahre in einem Seniorenzentrum gearbeitet hat, bleiben nicht nur viele Erinnerungen, sondern auch ein fundierter Blick auf die Lage der Altenpflege in unserem Land. Mechele Klein hat zum Abschied mit unserer Zeitung gesprochen.

Auch ein paar Tage später ist Mechele Klein noch spürbar gerührt. Gerührt davon, welch herzlichen Abschied ihr die Kollegen und Bewohner beim Sommerfest bereitet haben. Mechele Klein ist die Leiterin des Seniorenzentrums St. Josef in Betzdorf. Ende dieses Monats geht sie in Rente. Sage und schreibe 46 Jahre hat sie in der Einrichtung in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet und das Haus in seiner fast 50 Jahre währenden Geschichte mitgestaltet, allein fast zehn Jahre als Pflegedienstleiterin und zuletzt seit 2021 als Leiterin. Der neue Leiter Kevin Preuß arbeitet sich gerade ein.

Das Seniorenzentrum St. Josef in Betzdorf steht unter neuer Leitung.

Seniorenheime stehen im Interesse der Öffentlichkeit. Fast täglich wird in Medien das Thema Pflege behandelt, nicht immer zur Zufriedenheit der scheidenden Leiterin. Sie kritisiert, dass zumeist – „nur über das Negative, über aufgedeckte Fehler, berichtet wird.“ Sie wünscht sich ein differenziertes Bild. Es gebe gute Altenheime, die den älteren Menschen ein Zuhause bieten.

Wenn sie Journalisten in St. Josef mit seinen 110 Plätzen herumführen dürfe, würde sie ihnen die Aktivitäten für die Bewohner zeigen, wie Singen, Gedächtnistraining, Sitzgymnastik – „sie werden in Therapien gefördert, feiern Feste und wir können auch Gottesdienste anbieten.“ Die gelernte Krankenschwester ist weit davon entfernt, alles rosarot zu malen. „Unser Gesundheitswesen ist krank“, sagt die Fachfrau in aller Deutlichkeit. Früher habe der Fokus auf der Pflege und der Beschäftigung mit den älteren Menschen gelegen. Heute müssen Pflegekräfte nicht nur ihren eigentlichen, fürsorgerischen Aufgaben nachkommen. Sie sitzen zusätzlich stundenlang am Computer und müssen – überspitzt formuliert – jeden Handgriff dokumentieren, um den Überprüfungen gerecht zu werden.

Wohnen an der Abbruchkante: Bagger und Lkw bei der Arbeit bestimmen das Bild.

Die Bewohner sind in Pflegegrade eingeteilt, diese bestimmen die Finanzierung und auch die Personalstärke. Ein älterer Mensch ist nicht mehr nur ein Mensch, der Hilfe braucht und deshalb in ein Seniorenheim geht und versorgt werden möchte. Nein, er ist ein Kostenfaktor und Seniorenheime stehen zunehmend unter Kostendruck. Doch Gott sei Dank – das weiß Mechele Klein – sind die 120 Frauen und Männer, die in St. Josef arbeiten, im Spagat zwischen Fürsorge, Bürokratie und Kostendruck motiviert, den älteren Menschen im Alltag das zu bieten, was ein gutes Seniorenheim auszeichnet. „Das die Bewohner sich wohlfühlen, dass sie gut gepflegt sind und wir ihnen ein Zuhause bieten können“, sagt die Leiterin.

Das „Wir“ spielt dabei im Haus eine große Rolle. „Ich hatte immer ein gutes Team“, betont sie und hebt das familiäre Arbeiten in der Einrichtung hervor. Der Pflegeberuf sei schon von Kindheit an ihr Traumberuf gewesen, erzählt die gebürtige Betzdorferin, die mit ihrer Familie in Herdorf lebt. „Ich würde nichts anders machen.“ Zu diesem „Wir“ gehören die Pflegekräfte, die Verwaltung, die Küche, die Hausmeister, die Mitarbeiterinnen des Sozialen Dienstes, die sich intensiv um jeden einzelnen Bewohner kümmern, Aktivitäten planen und durchführen, die Stationen verschönern und somit wirklich für ein wohnliches Ambiente sorgen, sowie die Tagespflege, die seit 25 Jahren pflegende Angehörige entlastet.

"Es ist gut geplant worden", sagt die scheidende Chefin. Die Pläne für den Neubau können im Foyer eingesehen werden.

Das Seniorenzentrum ist offen für Besucher, die Cafeteria ein Treffpunkt für Bewohner, Angehörige und Gäste. „Besonders beliebt ist der Waffeltag mittwochs“, wie Klein erzählt und hinzufügt: „Im Haus ist Leben.“ Noch einige Jahre wird St. Josef eine Großbaustelle für den Neubau sein, Bagger und Lkw bestimmen die Szenerie – „es ist gut geplant worden“, ist die scheidende Leiterin überzeugt.

Im Ruhestand freut sich die 66-Jährige auf Familie, Freunde, ein gutes Buch lesen und auf ihr Enkelkind und den „Omatag“. So ganz wird Mechele Klein nicht gehen, sie möchte den Förderverein unterstützen, der mit seinen Spenden an das Haus so manche Anschaffung möglich macht. Die Verbundenheit mit St. Josef wird bleiben, betont die Chefin zum Abschied und es wird noch einmal emotional: „Ich kann nicht ohne mein Altenheim.“