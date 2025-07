Wir befinden uns in einem der derzeit fünf Solarparks der Maxwäll-Energiegenossenschaft. Mit dem Strom, der hier per Fotovoltaik erzeugt wird, könnten theoretisch sämtliche der etwa 500 Haushalte in Grünebach versorgt werden. Theoretisch deshalb, weil die gewonnene Energie ins öffentliche Stromnetz eingespeist wird. „Wenn es uns möglich und einfach wäre, würden wir den Gemeinden den Strom sehr gerne direkt anbieten“, sagt Sebastian Pattberg, Vorstand der im Jahre 2012 gegründeten Genossenschaft.

Indes gibt es viele bürokratische Hürden, und die Haushalte müssten mit intelligenten Zählern (sogenannten „Smart-Metern“) ausgerüstet werden, um das, was quasi „vor der Haustür“ an Energie produziert wird, nutzen zu können. Dennoch will Pattberg diese Möglichkeit für die Zukunft nicht ausschließen, aber zurzeit konzentrieren er und seine Mitstreiter sich darauf, einen erheblichen Beitrag zur Energiewende im Westerwald zu leisten. Am Anfang stand dabei im Jahre 2012 die Idee eines „Bürgerwindrades“.

Dieses Ansinnen konnte aufgrund von Widerständen bisher nicht umgesetzt werden, sodass die Genossenschaft sich zunächst auf die Idee der Freiflächenfotovoltaik konzentrierte, ein Modell, das schon nach dem Errichten des ersten Solarparks in Rennerod im Jahre 2012 von Erfolg gekrönt war. Anfangs eine Genossenschaft mit wenigen Mitgliedern, stieg deren Zahl im Laufe der Jahre. „Wir sind heute über 600 Mitglieder, und wir haben in den letzten zehn Jahren eine durchschnittliche Dividende von 4,8 Prozent ausgeschüttet“, macht Pattberg den auch finanziellen Nutzen deutlich.

Mitglied werden kann jeder, Voraussetzung ist lediglich der Kauf von fünf Anteilen a 100 Euro. Dabei ist Gewinnstreben nicht das einzige Ziel, aber sozusagen ein „Bonbon“ für die Mitglieder, die sich vor allem dem Schutz der Natur und Umwelt verschrieben haben und für die die weitere Entwicklung in Sachen Energiewende im Vordergrund steht. So verzichteten die Anteilseigner beispielsweise auf eine höhere Gewinnausschüttung nach dem Jahr 2022, als die Energiepreise hoch waren und die Genossenschaft, die ihren Strom an der Strombörse verkauft, satte Gewinne erzielte. „Manche haben gesagt, wir bekommen doch schon eine hohe Rendite, steckt das Geld lieber in neue Projekte“, freut sich Sebastian Pattberg.

Diese stehen tatsächlich auf der Agenda von Maxwäll, denn neben den derzeit fünf Solarparks mit einer Jahresgesamtleistung von 7,5 Millionen Kilowattstunden (entspricht dem Verbrauch von 3000 Haushalten), sind fünf weitere geplant, wovon der nächste in Boden voraussichtlich im Jahre 2026 in Betrieb gehen wird. „Klimaschutz“ ist indes als Ziel fest in der Satzung der Genossenschaft verankert. Also ist auch die Ursprungsidee vom „Windrad“ keinesfalls ad acta gelegt. „Bisher gab es viele Hürden und nicht zuletzt konnten Projekte wegen Einsprüchen nicht verwirklicht werden.“

„Ein Argument war dabei beispielsweise der Artenschutz von Vögeln, vergessen wird hierbei allerdings, dass der Klimawandel die größte Gefahr gerade auch für solche Arten darstellt“, führt Pattberg weiter aus, der darauf baut, dass Änderungen in den Gesetzen zu Antrags- und Genehmigungsverfahren in Zukunft eine schnelle Umsetzung ermöglichen.

Doch zurück zur Fläche in Grünebach: Hier freut sich insbesondere auch Ortsbürgermeister Mike Pfeifer über die zukunftsorientierte Nutzung des ehemaligen Grubengeländes, das verödet war und brach lag: „Die Idee kam aus dem Ort, und der Gemeinderat und die Bürger standen hinter dem Projekt“, sagt Pfeifer. Ein Beispiel, das nach Aussage von Pattberg „Schule macht“: „Wir haben viele Anfragen von Gemeinden, und wir freuen uns über jedes Panel, das wir aufstellen können, weil es umweltfreundliche Energie liefert und so einen Beitrag dazu leistet, dass wir unseren Planeten weniger aufheizen.“