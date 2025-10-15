Von Weyerbusch bis nach Bagdad Max Granzin (18) reist mit altem Mercedes in den Irak 15.10.2025, 06:00 Uhr

i Max-Manuel Granzin (18) aus Weyerbusch war mehr als fünf Wochen mit seinem Auto unterwegs und ist dabei durch 15 Länder bis in den Irak gereist. Max Granzin

Max-Manuel Granzin ist ein Weltenbummler und hat schon einige Länder mit dem Motorrad und dem Auto bereist. Seine bisher aufwendigste Reise führte ihn nun über fünf Wochen in den Irak. Mit unserer Zeitung sprach er über sein ungewöhnliches Reiseziel.

Ungarn, England, Frankreich, Marokko, Ukraine: Max-Manuel Granzin hat schon einige Länder bereist. Seine bisher eindrucksvollste Reise führte ihn zuletzt über Tausende Kilometer in den Nahen Osten – und zwar mit einem 20 Jahren alten Mercedes B-Klasse in den Irak.







Artikel teilen

Artikel teilen