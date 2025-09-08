An der Quengelstraße dürften die Arbeiten bereits einigen Autofahrern aufgefallen sein – die Mauer entlang der Quengelstraße wird saniert. Unsere Zeitung hat mit Verantwortlichen zur Maßnahme gesprochen und sich vor Ort ein Bild gemacht.

Aufmerksamen Passanten und Autofahrern wird es nicht entgangen sein: Im Altenkirchener Zentrum ist gerade eine weitere Baustelle im Gange. Die etwa 50 Meter lange Mauer entlang der Quengelstraße, die das höher gelegene Gelände rund um die evangelische Christuskirche begrenzt, wird umfassend saniert. Unsere Zeitung erfuhr beim Termin mit Baukirchmeister Dietmar Hering und Martin Schmid (stellvertretender Presbyteriums-Vorsitzender) mehr über das Projekt.

Bereits vor zwei Jahren war der Beschluss gefallen, dass die Mauer saniert werden muss, um sie als Dokument der Altenkirchener Historie zu erhalten, aber auch, um die bestehende Verletzungsgefahr durch herunterfallende Steine oder Abdeckplatten zu bannen. „Das Vorhaben wurde aus finanziellen Gründen noch einmal zurückgestellt. Wir haben dann einen Antrag an den Stadtrat gestellt, woraufhin uns ein Zuschuss von 20.000 Euro gewährt wurde, weil die Mauer ein Teil der Stadt und damit ein Aushängeschild ist“, erläuterte Hering. Die Maßnahme koste allerdings mehr als das Doppelte. Den fehlenden Betrag übernehme die evangelische Kirchengemeinde Altenkirchen. „Seit Mitte Juli werden sämtliche Fugen entfernt, weil sie nicht mehr halten“, sagte Martin Schmid. „Dadurch können die Steine herausbrechen und auf die Straße fallen. Es geht hier auch die Verkehrssicherungspflicht. Die Fugen werden Stück für Stück von Hand entfernt und erneuert. Fehlende Steine werden ergänzt und die Abdeckplatten stabilisiert. Zuletzt wird die Mauer abgestrahlt.“

i Ein umfassende Sanierung erfährt die 50 Meter lange Mauer entlang der Altenkirchener Quengelstraße, die das höher gelegene Gelände rund um die Evangelische Christuskirche abgrenzt. Baukirchmeister Dietmar Hering (rechts) und Martin Schmid (stellvertretender Vorsitzender des Presbyteriums) begutachten hier die Maßnahme, die zur Eröffnung des Fachmarktzentrums abgeschlossen sein wird. Julia Hilgeroth-Buchner

Der Aufwand sei erheblich, aber lohnenswert, da das Bauwerk am Platz der alten Stadtmauer stehe und Steine der im Krieg zerstörten Evangelischen Kirche enthalte. Ein Problem stelle der 40 Jahre alte Ahornbaum dar, dessen Wurzeln das Mauerwerk im Bereich der Biegung in Richtung Marktplatz beschädigen. Hier müsse eine Lösung gefunden werden. Die gute Nachricht ist laut Hering und Schmid aber, dass die Arbeiten spätestens bis zur Eröffnung des Fachmarktzentrums abgeschlossen sind.